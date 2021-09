Impeccabile sul palco, con tubino rosso e tacchi a spillo, ma in camerino… Mitica Vanessa Incontrada!

I Seat Music Award sono un appuntamento fisso della fine dell’estate. A condurli per la decima edizione consecutiva Carlo Conti e Vanessa Incontrada: giovedì 9 e venerdì 10 settembre. Due serate all’insegna della spensieratezza e della musica. Saranno premiati cantanti e i pezzi che hanno fatto la storia dell’estate 2021 e non solo. Tra i tanti ospiti che hanno premiato i cantanti, anche Maria De Filippi.

Carlo Conti ha anche rivelato un retroscena su Vanessa Incontrada. Conducono da 10 anni insieme i Seat Music Award, ma “la prima volta che li conducemmo alla fine Vanessa mi diede un besito, un bacino sulle labbra. Mi sorprese così tanto che diventai rosso, nonostante la mia abbronzatura”, ha detto Conti alle colonne di Tele Più.

Adesso però un retroscena sulla Incontrada ve lo riveliamo noi. Proprio quest’anno Carlo Conti e Vanessa Incontrada hanno un motivo in più per festeggiare: sono ben 10 anni consecutivi di conduzione per la coppia di presentatori. “Sicuro?” chiede Carlo con un filo di garbata perplessità.





“Sa che non avevo fatto il calcolo? Se penso che sono sposato da nove anni, vuol dire che il mio matrimonio artistico con Vanessa è più lungo del mio matrimonio reale…”. Vanessa, invece, non è sorpresa: “Eh, sì, Carlo e io stiamo invecchiando insieme!”.

La bellissima Vanessa Incontrada ha abbinato l’abito rosso a scarpe dello stesso colore con vertiginoso tacco a spillo, che nelle Instagram Stories realizzate a fine serata ha mostrato più nel dettaglio. Le ha definite “le vere protagoniste”, lasciando intuire anche un po’ di dolore ai piedi per averle portate diverse ore: difatti appena giunta in camerino le ha tolte, preferendo delle ben più comode ciabatte.