“Fatta fuori”. Carlo Conti ha deciso: brutto colpo per la vip stellare: “Non è adatta”

Valeria Marini scartata a “Tale e Quale Show”. Da qualche tempo si vociferava di una partecipazione della showgirl al popolare quiz televisivo condotto da Carlo Conti. Ebbene il giornalista Alberto Dandolo, che cura una rubrica sul magazine Oggi, ha svelato alcune indiscrezioni proprio su Valeria Marini e il suo futuro. Secondo il noto esperto di gossip e tv la vip sarebbe stata scartata proprio da Carlo Conti dopo aver effettuato un provino.

Negli ultimi tempi avevamo parlato di Valeria Marini perché beccata in compagnia di un uomo. Il suo nuovo fidanzato è Eddy Siniscalchi, 35 anni, napoletano doc e impegnato nel settore finanziario e immobiliare. Non si sa da quanto si conoscano i due, ma la prima foto sul profilo di Siniscalchi risale allo scorso 2 maggio. Ora però su Valeria Marini, fronte professionale, arriva l’indiscrezione di Dandolo: “Ha sostenuto un faticoso provino per partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show, ma non sarebbe stata scelta per far parte del cast…”.





Valeria Marini, niente “Tale e quale show”, ma c’è chi la vuole

Per Valeria Marini, comunque, la bocciatura potrà essere rapidamente dimenticata. È sempre il giornalista di Oggi a rivelare che dopo essere stata scartata per “Tale e Quale Show” la soubrette potrebbe entrare in un altro importante programma Rai. D’altra parte Valeriona è un habitué del piccolo schermo. Recentemente è stata protagonista in diversi reality, da Supervivientes al Grande Fratello Vip. Adesso a farle la corte è un altro nome pesante della tv italiana.

Alberto Dandolo svela chi vorrebbe Valeria Marini: “Ora a corteggiarla con insistenza è Milly Carlucci, desiderosa di avere Valeriona tra i futuri concorrenti di Ballando con le stelle…”. Dunque per la vip è un periodo davvero intenso, basti pensare che proprio in questi giorni è in uscita il nuovo singolo “Besame”. È stata lei stessa a fare l’annuncio qualche giorno fa sui social: “Sliding doors… se vuoi le porte si aprono sempre! Molto presto il mio nuovo pezzo musicale: “BESAME”. Baci stellari”.

Valeria Marini, niente “Tale e Quale Show”, per lei si aprono le porte di “Ballando con le Stelle”. Il giornalista Alberto Dandolo rivela infatti: “Le trattative sono già ad un ottimo punto”. Dunque si tratterebbe di una prima volta, non solo per Valeria, ma anche per il programma. Milly Carlucci, infatti, non ha mai voluto fino ad ora personaggi che avessero già partecipato a reality. La Marini rappresenterebbe la prima eccezione in questo senso.

“Baci e selfie”. Fabrizio Corona e l’ex concorrente del GF Vip, occhi puntati sulla ‘strana coppia’