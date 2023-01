Valentina e Stefano di C’é Posta per te, novità sul rapporto. I due sono stati protagonisti nella prima puntata della nuova stagione del programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Marito e moglie si sono lasciati per un tradimento da parte di lei, ma poi la donna ha chiesto aiuto a C’è Posta per Te per farsi perdonare ed è tornata con lui. La loro storia ha fatto molto discutere, soprattutto quando Maria ha svelato il comportamento dell’uomo con la moglie.

“Quando lui vede come lei aveva parcheggiato, le dà della persona inutile, della stupida e le tira il seggiolone. Cascano delle patatine dal tavolo, lui le dice di raccoglierle e lei dice: ‘Fallo tu perché sto facendo altro’. E lui le pesta”, questo il racconto su Stefano Ranucci e Valentina Paradiso. Si sono sposati a settembre del 2017, hanno tre figli, Nicholas, Allyson e Denise. Già nel 2018, a nemmeno 12 mesi dalle nozze, sono arrivati i primi problemi.

Il gesto social di Valentina Paradiso

Nei giorni scorsi si è continuato a parlare della storia di Valentina Paradiso e Stefano Ranucci. Nelle scorse ore è uscita l’indiscrezione, non confermata né smentita, sulla quarta gravidanza per la 34enne. Nel frattempo, però, c’è chi ha scoperto quello che succede sui loro profili social. Sul profilo FB di lei non c’è traccia del marito, così come su quello di lui non ci sono foto di lei. Inoltre i due non si seguono su Instagram. Ce n’è per parlare di indizi che punterebbero ad una crisi nella coppia.

Nei mesi scorsi, dopo aver registrato la puntata di C’è Posta per te, Valentina ha pubblicato una foto dei tre figli commentando: “Tutto il vuoto della mia vita è riempito dai vostri sorrisi, vi amo”. In un altro post ha citato una canzone di Ultimo: “Ho camminato in equilibrio su di me mischiando il tuo sorriso alle lacrime” con l’hashtag “#SiVaAvantiSempreColSorriso”. Infine condividendo una foto del figlio: “Tutte le difficoltà della vita scompaiono semplicemente avendoti accanto, il mio UOMO sei tu”.

Proprio nelle ultimissime ore Valentina Paradiso ha pubblicato una foto delle nozze con Stefano Ranucci con un cuore bianco nella didascalia. Forse una risposta alle voci su una possibile crisi? In un altro post ha pubblicato un selfie e la frase: “Ciascuno giudica bene ciò che conosce, e solo di questo è buon giudice…🤍”. Insomma Valentina e Stefano sono tornati insieme?

Così sembrerebbe, attendiamo conferme magari tramite i profili social dei diretti interessati. Intanto di loro continuano a parlare tutti. Anche Chiara Ferragni è intervenuta dopo aver saputo del pessimo comportamento di lui nei confronti della moglie. La moglie di Fedez avrebbe consigliato a Valentina di prendere le distanze dal marito e come la nota imprenditrice molti altri fan del programma avrebbero definito la relazione tra i due come tossica invitando alle dovute riflessioni.

