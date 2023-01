Non è iniziato nel migliore dei modi C’è posta per te. E la storia riguardante Valentina e Stefano, marito e moglie che si erano lasciati a causa di un tradimento di lei, sta continuando a fare discutere. In particolare, il pubblico è rimasto sconvolto da quanto emerso dal racconto di Maria De Filippi. Lui avrebbe infatti avuto dei comportamenti non piacevoli nei confronti della coniuge. Ovviamente è stata quest’ultima ad informare la padrona di casa di quanto subito, ma nonostante questo ha voluto chiedere perdono all’uomo.

Lo ama ancora follemente e quindi ha deciso di scrivere a C’è posta per te per fare pace. E alla fine Valentina si è riunita a Stefano, con il marito che è stato convinto dalla conduttrice ad aprire la fatidica busta. Ma le rivelazioni di Maria hanno fatto indignare tutti: “Quando lui vede come lei aveva parcheggiato, le dà della persona inutile, della stupida e le tira il seggiolone. Cascano delle patatine dal tavolo, lui le dice di raccoglierle e lei dice: ‘Fallo tu perché sto facendo altro’. E lui le pesta”.

C’è posta per te, bufera dopo la storia di Valentina e Stefano

E nonostante siano trascorsi alcuni giorni dalla puntata di sabato 7 gennaio, C’è posta per te è ancora in tendenza su Twitter per Valentina e Stefano. Ritornando al racconto di Maria De Filippi, lui dopo aver pestato le patatine aveva anche aggiunto in uno dei tanti episodi successi nel loro ambiente familiare: “Adesso fallo tu e impara a fare subito quello che ti dico”. I telespettatori non hanno gradito il fatto che lei gli abbia chiesto perdono per il tradimento, considerando il loro rapporto ‘malato’ e ‘tossico’.

Alla luce di quanto accaduto, critiche sono state dispensate anche a Maria De Filippi perché alcuni utenti hanno affermato che non avrebbe dovuto dare spazio a questo tipo di relazione, che è sfociata anche in ‘violenza domestica’ secondo il giudizio di alcuni internauti. E c’è chi ha fatto un’affermazione netta, con tanto di richiesta implicita a Mediaset: “In un Paese serio sarebbe esploso il caso e la trasmissione sarebbe stata sospesa”. Ma allo stato attuale non sono state assunte decisioni del genere.

Chiesto dunque anche l’intervento della politica italiana per mettere un freno a queste storie, che sarebbero di cattivo esempio per gli altri. Per ora la trasmissione è confermata per sabato prossimo e non ci sono reazioni significative in merito. Ma il pubblico è decisamente furioso come non mai.