Questa sera, 25 marzo, si saprà chi vincerà questa edizione del Grande Fratello. Dopo sei lunghi mesi di reclusione, questa sera andrà in onda su Canale 5 l’ultimala finale del reality con i finalisti Beatrice Luzzi, Perla Vatiero, Simona Tagli, Massimiliano Varrese e Rosy Chin. Il sesto finalista verrà decretato dal televoto del pubblico direttamente nella diretta di questa sera.

Letizia Petris, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sono i tre che si sfideranno per l’ultimo posto in finale. Anche quest’anno, il montepremi finale ha una cifra pari a 100mila euro in gettoni d’oro, la cui metà sarà devoluta in beneficenza ad un’associazione direttamente scelta dal concorrente vincitore.

Grande Fratello, le ragazze riprese dagli autori

Tra chiacchiere e condivisioni, molti si dicono curiosi e impazienti di ritornare alle proprie vite, di riabbracciare le proprie famiglie e di iniziare nuovi capitoli della propria vita ricchi di sogni e tanti progetti da realizzare. Greta, confidandosi con Perla, racconta che una volta uscita vorrebbe focalizzare tutto su se stessa, studiare, impegnarsi e realizzare il suo grande desiderio di diventare una giornalista professionista.

In veranda, invece, alcuni inquilini pensano ai viaggi che faranno una volta usciti dalla Casa e di visitare quei luoghi che hanno sempre sognato di vedere e conoscere. A poche ore dalla fine di questa lunga avventura, gli inquilini condividono qualche ricordo su quanto vissuto insieme e si dicono soddisfatti. Fervono i preparativi anche nella casa e per questo motivo gli autori hanno chiuso i ragazzi e le ragazze nelle stanze per poter addobbare, sistemare e preparare il loft del Grande Fratello per la finale in diretta.

La teppista (Bea Luzzi) che trascina nei guai le amichette facendole pure cazziare la amo la amo la amo#grandefratello #BeatriceLuzzi pic.twitter.com/m4DbH5MXiy — ECheVoi (@nonsisamaai) March 24, 2024

Capitanate da Beatrice Luzzi, hanno infranto il regolamento uscendo dalle loro stanze prima dell’autorizzazione degli autori e sono state riprese. “La teppista (Bea Luzzi) che trascina nei guai le amichette facendole pure cazziare la amo la amo la amo”, si legge nel video. “Uscite, dovete tornare in camera da letto”, dice l’autore furioso con le ragazze che girano per la casa incuriosite, così infrangendo il regolamento del reality show.