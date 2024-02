Clamoroso avvenimento al Grande Fratello, con un concorrente protagonista di un gesto insolito. Fuori dalla casa sono arrivati infatti degli insulti nei confronti di questo gieffino, il quale non è rimasto indifferente e ha deciso di fare qualcosa che ha lasciato di stucco tutti. Beatrice comunque si è subito preoccupata, visto che lui rischierebbe di subire delle conseguenze.

Ma nonostante l’avvertimento, questo volto del Grande Fratello ha compiuto qualcosa che resterà nella mente del pubblico. Il concorrente in questione ha compiuto un gesto in risposta agli insulti subiti. Alla fine c’è chi ha riso per quanto fatto dall’uomo, ma ripetiamo che la Luzzi è sembrata essere invece un po’ in ansia perché la regia potrebbe intervenire.

Grande Fratello, concorrente prende megafono: il gesto in risposta agli insulti

Alcune persone fuori dal Grande Fratello hanno iniziato ad offendere il concorrente, anche se non si è sentito bene cosa gli abbiano detto. A quel punto c’è stato il gesto ‘choc’ del gieffino, che replicando a quegli insulti ha preso il megafono e a sua volta ha proferito delle frasi contro questa gente che non lo sopporta. Bea lo ha messo in guardia, ma lui ha continuato ugualmente a farsi sentire.

A compiere questo è stato Sergio D’Ottavi, che dopo aver preso il megafono dal salone è uscito in giardino e ha iniziato ad urlare: “Ah cornuti“, “Ce sarai“, “A riprovace“. Ovviamente l’ha messa sul ridere, non è parso veramente arrabbiato. Però Beatrice si è rivolta così all’amico: “Guarda che ti sgridano, eh“. E sul web la reazione degli utenti è stata a favore del gieffino.

Non Sergej che ha perso il megafono per andare in giardino a rispondere (con: “Ce sarai!” e un “A cornuti!”) a qualcuno che, a quanto pare, aveva urlato degli insulti fuori dalla casa. È proprio un mito! VOLO! 💀💀💀😂😂😂🤣🤣🤣✈️✈️✈️ #GrandeFratello pic.twitter.com/3QwivsNDTT — IlSignorNessuno (@SirNessuno) February 2, 2024

Gli utenti di X hanno commentato: “Sergio è proprio un mito, volo!”, “Sergio mi dà vibes di Patrick Pugliese”, “Lo amo”, “Non so che insulti hanno urlato e non so a chi erano riferiti, però lui ha risposto ahahaha”.