Clamorosa bomba gossip a ridosso del Natale. Nella puntata de La volta buona di Caterina Balivo si è parlato di Selvaggia Lucarelli e di Max Giusti e a intervenire sull’ex coppia è stata Rossella Erra di Ballando con le stelle. Proprio durante il programma di Milly Carlucci era stato Teo Mammucari a nominare il conduttore, rivelando che era stata lui la causa del suo addio alla giudice.

E ora si è aggiunto un altro tassello su questo affare di cronaca rosa. Di Selvaggia Lucarelli e Max Giusti ne ha parlato Rossella Erra, la quale ha rivelato chi invece sarebbe il ‘colpevole’ della separazione tra i due. Come ricordato dal sito Ultimenotizieflash, Selvaggia e Max hanno avuto una relazione sentimentale per ben 7 anni, poi le loro strade si sono divise.

Selvaggia Lucarelli e Max Giusti, chi li ha divisi secondo Rossella Erra

Selvaggia Lucarelli avrebbe deciso di buttarsi tra le braccia di un altro e per questo motivo avrebbe preferito chiudere il rapporto con Max Giusti. O almeno questo è quanto detto da Rossella Erra, la quale ha voluto dire chi avrebbe fatto perdere la testa alla giudice di Ballando con le stelle, che si sarebbe innamorata di quest’uomo rinunciando alla relazione con Max.

La Erra ha quindi fatto sapere: “A me sembra di sapere chi sia l’altro amico, si può dire? Io credo sia l’ex marito di Selvaggia con cui si conobbero a L’Isola dei famosi quando la conduceva Simona Ventura mentre Max Giusti faceva L’Isola off a fine puntata. Laerte Pappalardo era invece lì perché all’Isola dei famosi il papà era in gara, Adriano Pappalardo”.

Quindi, ci sarebbe stata una sorta di catena. L’amico di Teo Mammucari, ovvero Max Giusti, gli ha scippato la donna e poi lo stesso presentatore sarebbe stato fregato da un suo amico, che si sarebbe legato a Selvaggia.