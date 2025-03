Uomini e Donne, clamoroso addio: stavolta non è una scelta della concorrente ma di Maria De Filippi e della produzione. Non appena la notizia si è diffusa i social hanno preso a commentare: “Praticamente Maria le ha detto: quella è la porta, sloggia”. E ancora: “Maria bravissima come sempre, fuori questi personaggi. Grandissima Maria, sei tu Uomini e Donne”. Nei giorni scorsi il programma ha avuto un colpo di scena: Barbara De Santi ha lasciato lo studio dopo alcuni anni di permanenza. Lo ha fatto con il cavaliere Ruggiero. Su instagram ha scritto “Non immaginavo che la mia vita sarebbe cambiata dopo pochi minuti” con in sottofondo la canzone di Giorgia, La cura per me.

A fare una breve biografia di Ruggiero D’Andrea è Blasting News, che scrive: “Ruggiero D’Andrea è nato il 1° novembre 1968 sotto il segno dello Scorpione”. Ovviamente, i social sono impazziti. Qualcuno ha parlato addirittura di un momento storico, visto che ormai in pochi credevano che Barbara potesse ancora trovare l’amore.





Uomini e Donne, Giulia Vacca fuori dal parterre

“Barbara, quello che è successo oggi ci ha spiazzati tutti! Complimenti, e poi lui è pure carino… non fartelo scappare pensando di tornare alla famosa sedia!”, si legge in uno dei tanti commenti. E spiazzante è stato anche l’addio di Giulia Vacca che è stata tagliata dalla produzione. Il 10 marzo sul sito di Lollo magazine è stata pubblicata l’intervista che Giulia Vacca ha rilasciato dopo la sua uscita dal cast di Uomini e donne.

Racconta Blastingnews come: “La dama ha confermato a Lorenzo Pugnaloni che la sua esperienza nel programma si è interrotta per scelta della redazione, che non l’ha più convocata per partecipare alle registrazioni delle nuove puntate”. E ancora si legge.

“Non mi hanno più chiamata, per il momento non sono più nel programma”, ha dichiarato la dama Vacca in un’intervista che ha concesso a Lorenzo Pugnaloni. Giulia era rientrata nel cast poche settimane fa ma, dopo una breve frequentazione con Giovanni, non è stata riconfermata dalla redazione. La sua prima apparizione risale ad alcuni anni fa. “Che sorpresa, e chi se lo aspettava? Stavolta Uomin e Donne ci ha proprio spiazzati”. “Maria choc”.