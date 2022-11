“Va via da Uomini e Donne”. Fuori un altro protagonista: la decisione è inevitabile

Colpo di scena in arrivo a Uomini e Donne: protagonista verso l’abbandono del dating show di Maria De Filippi. Queste almeno sono le indiscrezioni delle ultime ore sul programma, rilanciate con forza dal sito Blasting News. Si è verificato qualcosa di inatteso e lui sarebbe ormai vicinissimo a prendere la drastica decisione, come accaduto già alla tronista Federica Aversano. Dalle ultime registrazioni si è appreso che la delusione ormai avrebbe coinvolto del tutto il volto di UeD, destinato ad uscire dalla trasmissione.

Non c’è la conferma ufficiale, che però potrebbe arrivare tra non molto, ma Uomini e Donne potrebbe perdere un protagonista. L’abbandono sembra essere dietro l’angolo e fargli cambiare idea non sarebbe affatto semplice. Intanto, nella puntata del 14 novembre è stato Riccardo Guarnieri a lasciare lo studio perché innervosito dall’atteggiamento della sua ex Ida Platano. Lei ha ballato con Alessandro Vicinanza e il tarantino per protesta è uscito e ha anche letteralmente mandato a quel paese la dama.

Leggi anche: “Vaff***”. E Riccardo Guarnieri lascia lo studio di UeD: reazione choc e improvvisa





Uomini e Donne, protagonista verso abbandono: è Federico Dainese

Stando a quanto rivelato da Blasting News, a due mesi dallo start di Uomini e Donne il protagonista avrebbe optato per l’abbandono del format di Canale 5 e potrebbe avvisare Maria già nelle prossime registrazioni. Proprio oggi, 15 novembre, ci saranno nuove puntate da registrare e questa sarebbe l’occasione propizia per il volto del dating show per comunicare la sua scelta. Anche perché ha avuto luogo qualcosa di molto spiacevole e, salvo colpi di scena, ritornare sui suoi passi pare al momento una missione impossibile.

A lasciare Uomini e Donne sarebbe il tronista Federico Dainese, dopo ciò che è successo negli ultimi giorni. In primo luogo la corteggiatrice Monica ha deciso di interrompere la sua esperienza perché lui non sarebbe stato interessato a lei. Poi Noemi è stata cacciata dal giovane in seguito ad una segnalazione giunta alla redazione. La ragazza avrebbe dato un bacio ad un altro uomo e quindi inevitabilmente Dainese l’ha mandata via. Il risultato finale è che in questo momento non ha nessuna che possa provarci con lui.

Ci sarebbe in piedi anche un’alternativa, ovvero che Maria De Filippi possa presentare a Federico Dainese nuove corteggiatrici. In questo caso è come se la sua esperienza televisiva ripartisse dall’inizio, ma al momento l’ipotesi più plausibile è che possa uscire da UeD da single, proprio come Federica Aversano.