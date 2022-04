“C’è il mio sì”. Bomba su UeD: il vip pronto a mettersi in gioco e a salire sul trono

Grande novità in arrivo a ‘Uomini e Donne’. Se il dating show prosegue regolarmente con momenti comunque di altissima tensione, visto che nelle ultime ore si è infuriata anche la stessa Maria De Filippi con due cavalieri, è emersa negli ultimi giorni una possibilità interessante sul futuro del programma. Infatti, sarebbe in lavorazione l’ipotesi che ‘UeD’ possa in un certo senso raddoppiare, dando vita alla versione vip. E c’è un nome molto caldo che potrebbe diventare il prossimo tronista.

Intanto, a ‘Uomini e Donne’ Maria De Filippi ha perso la pazienza nella puntata dell’8 aprile: “Quello che vedo con piacere è che né Diego né Alessandro alzano la mano, di fronte a una conversazione dove una accusa l’altra. Ma complimenti! Devo dire complimenti! Che voi due state zitti è terribile. Ah Diego, dai su! Solo quando vi conviene intervenite: è terribile. Tu sei peggio Alessandro. Quando Armando ti accusa, tu accusi Ida di non difenderti e poi fai la stessa cosa”.





Uomini e Donne, nella versione vip Antonio Zequila tronista?

Si è diffuso dunque un nome molto importante per la futura versione di ‘Uomini e Donne’, che vedrebbe la partecipazione di personaggi famosi. E la persona in questione non ha affatto smentito, anzi, si è subito messo a disposizione di Maria. A ‘SuperGuidaTv’ ha infatti esclamato: “Mi piacerebbe partecipare, colgo l’occasione per salutare Maria De Filippi. La conosco da tanti anni e la stimo come conduttrice, è una persona di grande umanità con un fiuto per i format. Sarebbe un grande onore lavorare con lei”.

Infine, ha affermato a ‘SuperGuidaTv’: “In questo momento sono single e quindi parteciperei volentieri al programma”. Ad essersi offerto per ‘Uomini e Donne’, versione vip, è l’ex naufrago Antonio Zequila, che ha concluso dopo una brevissima esperienza in Honduras l’avventura a ‘L’Isola dei Famosi 2022’. E ora sarebbe già più che pronto per fiondarsi in un’altra esperienza televisiva. Ovviamente, bisognerà capire che tipo di decisione prenderà ‘Queen Mary’, visto che per ora non ci sono ufficialità.

E Zequila si è anche soffermato sul ‘GF Vip’: “Sono stato chiamato da Alfonso Signorini a novembre. Sarei dovuto entrare nella casa del Grande Fratello Vip a dicembre. Avevano bisogno di un una persona come me che poteva creare delle dinamiche perché in quel momento il reality era un po’ statico. Poi sono stati fatti entrare Valeria Marini e Giacomo Urtis che hanno portato un po’ di divertimento nella casa”.

“Ma tu… è terribile”. Caos a UeD, ora è anche Maria ad annientare i due cavalieri: “Complimenti!”