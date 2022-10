Uomini e Donne, l’ex dama del programma Veronica Ursida spara a zero su Ida Platano e le altre protagoniste dello show. Lo ha fatto ai microfoni di Tvpertutti e la lista delle critiche è lunga. La prima è rivolta a Roberta Di Padua che avrebbe “calcolato perfettamente il fatto che uscendo con Davide sarebbe tornata in trasmissione per poi rimanerci e fare sempre la prezzemolina delle varie coppie e situazioni. Non riesce a realizzare o a crearsi una sua strada. Niente, deve fare la scomoda. Mi dispiace per lei, arriva sempre al secondo posto”.



“Questo è quello che sta sempre dimostrando, stessa storia, sempre in mezzo alle coppie. Assolutamente… piace a lei, bah! Penso sempre che sia pessima, come era quando l’ho lasciata, che era in trasmissione, la ritrovo, forse, leggermente peggiorata!”. Poi ha attaccato Ida Platano: ““Anche a Ida non credo più, nella scorsa edizione era innamorata di quattro, era disperata, doveva uscire come coppia, non uscire come coppia, neanche lei sa nulla. Vuole fare un po’ la Gemma di turno, ma in maniera più giovanile, diciamo così”.

Uomini e Donne, Veronica Ursida spara a zero su Ida Platano



E Riccardo Guarnieri? Sul cavaliere tarantino ammette che si era ricreduta, per poi fare di nuovo un passo indietro. “Penso comunque che stia con una dipendenza affettiva nei confronti di Ida. Stare entrambi nella stessa trasmissione non fa bene a nessuno dei due, soprattutto a lui. Secondo me Ida ormai ci marcia solo sulla situazione, lei non è reale”.



E se Armando Incarnato è “Il più falso di tutti là in mezzo”, un suo ritorno in studio per ora non da prendere in considerazione anche perché restano davvero molti nodi irrisolti che potrebbe scatenare una reazione a catena e conseguenza imprevedibili. Nel dettaglio Veronica parla di un conto in sospeso con Gianni Sperti e non solo.



“Se andassi adesso, penso che li farei fuori tutti (ride), metterei a tacere tutti quanti e li rimetterei proprio al loro posto. In primis a partire da Armando, poi Roberta e successivamente Gianni, c’è ancora qualche puntino da mettere con lui”. Fuoco e fiamme insomma.

