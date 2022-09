Uomini e Donne, ancora veleno su Riccardo Guarnieri. Così mentre arriva la notizia che il dating non tornerà il 19 settembre, come era stato stabilito in un primo momento. La data di inizio è stata cambiata all’ultimo momento. Nel pomeriggio del 19 settembre ci saranno i funerali di Stato della regina Elisabetta, morta alcuni giorni fa a 96 anni. Il Tg5 dovrà ovviamente seguire tutte le fasi delle esequie e quindi Uomini e Donne non potrà andare in onda. Il dating show ripartirà con la nuova stagione martedì 20 settembre.



C’è stata inizialmente un po’ di amarezza nel pubblico per questo rinvio di Uomini e Donne, ma altri utenti hanno risposto che bisognava necessariamente lasciare spazio ai funerali della regina Elisabetta e quindi occorre pazientare 24 ore in più. Poi dal 20 settembre le storie di tronisti, corteggiatori e del Trono Over potranno ricominciare a pieno regime.





Uomini e Donne, Deianira Marzano attacca Riccardo Guarnieri



Intanto il programma è stato scosso dalle parole di un ex protagonista. Il grido di dolore è arrivato tramite i social. “Sto aspettando un’operazione delicata alla spina dorsale, non ho mai sofferto così tanto in vita mia. Alcune volte la notte vorrei morire, non vivo più”, ha scritto sui social. Si tratta di Fabrizio Cilli, corteggiatore del trono over di Uomini e Donne, giunto nello studio di Maria De Filippi per corteggiare la dama Gemma Galgani.



Nel 2019, il 42enne aveva suscitato davvero molto scalpore nel dating show di canale 5, tanto che anche Tina Cipollari, la storica opinionista del programma, aveva criticato la sua presenza. Critiche che in questo momento stanno investendo Riccardo Guarnieri che si sarebbe dichiarato a Federica. Da mesi (ovvero per tutta l’estate e ancora oggi che il programma è ricominciato), il pugliese è al centro del gossip per delle foto che i curiosi gli fanno di nascosto quando è in dolce compagnia.



Tra i detrattori del protagonista del Trono Over, c’è anche Deianira, che qualche ora fa ha commentato così l’ennesimo articolo sul comportamento del tarantino davanti alle telecamere di Canale 5: “Arrivano duemila segnalazioni e foto e lui cerca l’anima gemella in tv”.

