Uomini e Donne, racconto choc della dama: dopo il tumore che l’ha colpita tutto è cambiato. A raccontare tutto per filo e per segno è stata lei con un video apparso su Tik Tok dove si è sfogata fino a spingere molti alle lacrime. “Molti sanno che io ho avuto un tumore, ma non sanno cosa mi ha lasciato. Avevo 24 anni quando ho scoperto di avere questo tumore. Ho dovuto tirar fuori una grande forza per affrontare questa situazione”, ha raccontato durante la diretta. E ancora.



“Purtroppo c’è una brutta conseguenza, cioè che a causa di questo tumore io non potrò avere figli. Questo tumore mi ha tolto la possibilità di essere mamma”, ha aggiunto. “Con forza e coraggio ho scelto di vita, abbandonando l’idea di diventare mamma, argomento che fa male, ma questo video vuole dimostrare che nonostante tutto sono una donna fortunata. La vita deve andare avanti”. Un dolore terribile.

Uomini e Donne, Teresa Cilia: “Dopo il cancro non posso avere figli”



A parlare così è Teresa Cilia, ex volto noto di Uomini e Donne. Una vita, la sua, piena di dolori. Raccontava tempo fa. “Ho lottato nella mia vita, ho sofferto, metà della mia famiglia mi ha lasciata troppo presto. Sapete cosa mi ha salvato?! La fede! Sì, perché mi sono rassegnata, ho affidato tutto nelle mani di Dio pensando di combattere, vincere e superare tutto!”.



“Sì, ho vinto anche se ancora vivo nella paura, ancora porto un dolore nel cuore, dolore che nascondo con un sorriso, dolore che tengo per me!”. Teresa Cilia che ammetteva: “di aver commesso degli errori, “errori di cui mi pento. Ovviamente ci sono anche le parti belle della mia vita, ma purtroppo spesso vengono schiacciate da tutto quello che porto nel cuore”.



Quindi concludeva: “Adesso voglio chiedere scusa a tutte quelle persone che ho ferito, a tutte quelle persone che ho trattato male anche senza volerlo e chiedo scusa a me stessa per gli errori fatti. Ma soprattutto sono qui per ringraziarvi per l’affetto che mi date ogni giorno. Come mi dite in tante: dopo la tempesta esce sempre il sole. Vi voglio bene, Terry”.