“Già non lo sopportano più”. UeD, il tronista è già un caso: la produzione pronta a intervenire

Ancora un colpo di scena su Uomini e Donne. Stavolta ad essere finito nella bufera sarebbe stato uno dei tronisti del dating show di Maria De Filippi. Sono quattro, due ragazze e due ragazzi, i protagonisti che vedremo sulla poltrona rossa a partire da martedì 20 settembre. L’anticipazione è stata data da chi se ne intende, ovvero uno degli esperti di gossip e televisione più apprezzati sui social. La notizia è decisamente molto clamorosa, anche perché siamo ancora agli albori del programma di Canale 5.

Prima di dirvi tutto su Uomini e Donne e su uno dei tronisti finiti già nel mirino, nelle scorse ore il settimanale Mio si è soffermato su altro e soprattutto sul Trono Over: “De Filippi torna con Ida, Gemma e gli altri protagonisti più amati e prepara una stagione ricca di scandali e colpi di scena”. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane, ma già dalla prossima inizieremo a capirne qualcosa in più. Con le prime puntate si inizieranno a comprendere quali saranno le dinamiche.





Uomini e Donne, uno dei tronisti sarebbe già finito nel mirino

Il sempre attento Amedeo Venza ha svelato qualcosa di incredibile su Uomini e Donne e i tronisti che saranno protagonisti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Le scelte fatte dalla redazione sembravano essere oculate e traspariva soddisfazione per le figure selezionate. Peccato però che qualcosa già non starebbe andando per il verso giusto e c’è il rischio che possano esserci delle complicazioni. Andiamo a vedere insieme cosa ha dichiarato l’influencer in una delle sue Instagram stories.

Venza ha scritto: “Sono iniziate da qualche giorno le registrazioni di Uomini e Donne, ma qualcuno dei tronisti non va a genio agli addetti ai lavori…”. Quindi, gli autori della trasmissione della De Filippi sarebbero già scontenti di uno di loro. Il nome non è stato rivelato, ma il sito Blasting News ha provato a fare chiarezza. Le troniste Lavinia Mauro e Federica Aversano sembra che si stiano trovando benissimo, quindi il ‘colpevole’ di questa situazione potrebbe essere uno dei due tronisti uomini.

Intanto, Ida Platano e Riccardo Guarnieri non riescono ancora una volta a chiarirsi. Tanto che il confronto diventa un’accesa discussione con la scelta finale da parte della dama che vuole chiudere definitivamente con il cavaliere. “Ha detto basta in maniera decisa e ferrea”: è quanto si legge tra le anticipazioni tv riprese da Lorenzo Pugnaloni attraverso Uomini e donne classico e over.

