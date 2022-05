Uomini e Donne Tina Cipollari assente dallo studio. I fan del dating si scatenano. Secondo molti infatti nella decisione di tenere lontana l’opinionista, in una delle puntate clou della stagione (che si concluderà il primo giugno), è legata alla presenza di Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Riccardo e Ida che, secondo le anticipazioni, si sarebbero detti definitivamente addio. Si era capito dagli apprezzamenti che il cavaliere rivolgeva ad altre donne: come nel caso dell’ex corteggiatrice Federica Aversano.



Parole a seguito delle quali erano arrivate le considerazioni proprio di Federica. “Ah. Ecco (ride). Già credo che Ida non mi sopporti… e non ha ragione! Forse lo farei per smacco, mi sta antipatica per quello che ha detto su di me. È un bell’uomo. L’ho seguito, mi piace nei modi di fare. È molto carino e gentile”. Riccardo poi aveva tentato di ricucire i rapporti con Gloria Nicoletti dopo che, proprio lui, aveva deciso di chiudere i rapporti dopo pochi giorni.

Uomini e Donne Tina Cipollari assente: fan infuriati







A sperare fino all’ultimo in una riappacificazione tra Ida Platano e Riccardo era stato Gianni Sperti. “Non buttate all’aria un amore così bello, perché siete belli insieme, quando parlate lo fate solo con la testa, perché il cuore non è collegato al cervello. Piangere per una canzone non mi sembra poco”. Riccardo però è sembrato irremovibile.



Chi invece alla coppia non aveva mai creduto era stata l’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari, assente dallo studio in questi giorni. E, spiegano alcuni fan, in maniera clamorosa. Da lei, per ora, solo silenzio: mentre ai fan hanno dato la loro personale visione su questo assenza pesante. “L’assenza di Tina del tutto programmata per non rovinare questo momento tra Ida e Riccardo. Ma come fanno ancora questi due pagliacci”, ha sbottato un fan del programma.



E ancora: “La puntata principale della stagione e Tina è assente. Non ci voglio credere. La registrazione doveva essere annullata”, ha sentenziato un altro spettatore di Uomini e Donne. E poi critiche a Riccardo e Ida. “Uno peggio dell’altro, hanno rotto ed è ora che spariscano dalla trasmissione”, “Devono andare a casa entrambi”, “Sono due persone vergognose, bugiarde ed ormai prive di dignità. Quindi, per questi utenti il loro tempo a Uomini e Donne sarebbe finito e Maria De Filippi dovrebbe mandarli via. Staremo a vedere cosa succederà.

“Avete rotto, cacciateli”. UeD, bufera su Ida Platano e Riccardo Guarnieri: pubblico furioso