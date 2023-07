Uomini e Donne, arriva la decisione definitiva su Tina Cipollari: dopo le chiacchiere e le voci dei mesi scorsi ora ha deciso di intervenire in prima persona raccontando cosa è successo e, di più, di una chiamata (o meglio non chiamata) da parte di Maria De Filippi. Maria che, a poche settimane dall’inizio ufficiale delle registrazioni, ha ricevuto una piccola critica da parte di Nicole Santinelli. L’ex tronista, infatti, nel corso di un’intervista ha raccontato cosa è successo tra lei a Carlo Alberto Mancini pizzicando anche Maria De Filippi.

>“È lui: è Stefano”. Scomparso da una settimana, le ricerche sono finite nel modo peggiore: il suo corpo trovato così

Nel dettaglio spiegava: “Ci siamo visti per parlare, gli ho detto che non provavo ancora un sentimento profondo e che non sapevo se avrei potuto provarlo. Lui ha risposto che capiva, che lo accettava e ci siamo lasciati bene. Dopo venti minuti, l’ho visto sui social che piangeva disperato. Questo mi ha deluso: mi aspettavo un’altra persona, credevo che avessimo raggiunto un grado di confidenza tale da poterne parlare tra di noi”.





Uomini e Donne, Tina Cipollari resta in trasmissione: è ufficiale

Nella polemica come detto è entrata anche Maria De Filippi che non era stato affatto risparmiata. Nicole aveva avuto parole al miele per lei anche se forse Maria non l’abbia capita fino in fondo. Parole che faranno discutere. Discussioni che invece sono chiuse intorno a Tina Cipollari che ha parlato del suo futuro dal palco del Pride Village di Padova.

“Lascio la trasmissione? Assolutamente no”, ha esordito Tina mettendo così a tacere le indiscrezioni sul suo futuro. “Le voci sicuramente ci saranno, ma io non ho ricevuto nessun avviso”, ha dichiarato ancora Tina Cipollari confermando, riporta Blasting news: “di non aver avuto nessun tipo di “richiamo” da parte di Maria De Filippi e in generale dalla produzione del programma del pomeriggio di Canale 5”.

“Penso di esserci ancora”, ha ancora aggiunto Tina, che ha così rassicurato i fan che in questi giorni si erano mostrati preoccupati sui social. Sulla questione era intervenuto anche il pubblico dicendo che non esiste Uomini e Donne senza Tina Cipollari.