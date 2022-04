A Uomini e Donne si va di corsa. Il ritorno dopo due giorni di stop per le feste di Pasqua vede scoppiare la bomba su un corteggiatore. Sono giorni questi piuttosto convulsi per il dating, segnati dalla storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri e dal possibile ritorno di Alessandro Vicinanza che potrebbe non aver rinunciato alla dama bresciana. Lo ha detto nei giorni scorsi nel corso di una lunga intervista nel corso della quale ha raccontato questi mesi in studio, il desiderio di conoscere Federica Aversano e le difficoltà incontrate.



“Un uovo di Pasqua lo donerei a Ida, perché Pasqua è una festa di pace e il mio auguro è quello che tu possa trovare la serenità che cerchi e che mi malgrado non sono stato in grado di darle”. Ha spiegato il cavaliere di Uomini e Donne che poi ha aggiunto. “Al di là di come sono andate le cose tra noi, non ho mai avuto intenzione di farle male e avrà sempre un posto nel mio cuore. Poi, ne regalerei uno a Gloria, la donna che non ha voluto mettersi in gioco. Le auguro che la Pasqua le dia la forza di vincere i pregiudizi”.





Uomini e Donne, i dubbi di Andrea Nicole sul corteggiatore Matteo



Se il trono over è una polveriera, quello classico non è da meno. A lanciare la segnalazione sul nuovo corteggiatore è l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Nicole che, poche settimane fa, ai microfoni di Tuttosulgossip.it aveva riferito alcune notizie relative a lei e al suo partner Ciprian Aftim. “Sto molto bene e con lui procede tutto nel migliore dei modi. Ormai viviamo insieme da più di un mese e questa convivenza ci sta aiutando a conoscerci sotto tanti punti di vista”.



Andrea Nicole aveva poi raccontato di aver contratto il Covid. “Ragazzi, buongiorno. Vi scrivo per dirvi che sono stata assente nelle scorse ore perché sono stata di nuovo male, motivo per il quale ho fatto un tampone di controllo (l’ennesimo) e purtroppo sono risultata positiva al Covid. Ora cerco di riprendermi e magari torno a chiacchierare un po’ con voi”, aveva detto.



Tornando al dating la tronista ha attaccato il corteggiatore di Veronica Rimondi Matteo. “Da quello che vedo, ovviamente a parer mio, sembra aver studiato a memoria il manuale del perfetto corteggiatore televisivo, un po’ showman”. Parole buttate là quasi a sottintendere che sarebbe meglio che lasciasse lo studio perché poco trasparente. Il pubblico di Uomini e Donne si è diviso. Non resta che aspettare le prossime puntate.

