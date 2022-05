“Era lui, sono sicura”. La segnalazione sul cavaliere imbarazza UeD. “Ora fuori dal programma”

Uomini e Donne, segnalazione su Gianluca. Si complica il cammino del cavaliere nel dating di Maria De Filippi. Sono puntata particolarmente movimentate queste con scambi di accuse e veleni fioccati tra i protagonisti. L’ultimo a finire sotto gli occhi delle telecamere è stato Armando Incarnato. A puntare il dito sui social contro Armando Incarnato è stata l’ex UeD Barbara De Santi, la quale ha aggiunto: “Isabella, grazie per avermi ancora una volta emozionato positivamente, grazie perché le tue parole mi hanno alleggerito la grande rabbia che provo nel sentire le parole urlate da quel cafone. Siete motivo di tanta ammirazione e stima. Vi adoro”.



Nello specifico Armando aveva accusato Isabella Ricci. “Io resto della mia idea, aver trovato l’amore non significa che non avesse voglia di visibilità, che poi abbia trovato l’amore è stata molto fortunata, quando uscita da qui ha sporcato tutto il programma, ha parlato male di tutti, di Gianni, di Gemma, di me. È stata fortunata a trovare un uomo come lui”.





Uomini e Donne segnalazione su Gianluca: Tina non gli crede



Poi ha pure aggiunto: “Hai detto che il programma è finto, che ci fai qua dentro? Hai sputato nel piatto che ti ha dato visibilità”. Sempre nella puntata di oggi è arrivata la scelta di Luca Salatino. Il tronista ha scelto Soraia nonostante tutto. Il comportamento di Luca è stato ampiamente criticato dai telespettatori, che hanno espresso solidarietà a Soraia, in quanto, secondo loro, non si merita di essere trattata così.



Resta da vedere quali saranno le reazioni del pubblico di fronte alla scelta di Luca Salatino. Tornando alla segnalazione su Gianluca è arrivata in diretta: una ragazza ha chiamato spiegando: “Lui era con una donna abbastanza giovane e si sono scambiati un bacio che tutto era tranne amichevole…Era un bacio non molto bello da vedere onestamente…”.



Gianluca ha confermato di essere andato a un ristorante a Tortona, ma con la famiglia: “Stavo con mio cugino, sua moglie e la loro figlia…Era il compleanno di mio cugino. Questi baci non ci sono mai stati…Assolutamente no…”. Vero, no? Di sicuro Tina Cipollari non crede alla versione di Gianluca: secondo lei i particolari sono troppo dettagliati.

