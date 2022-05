Guai per Gianluca Vacchi. Il re dei social è finito nel mezzo di una lite famigliare. Nei mesi scorsi aveva fatto molto discutere dopo la positività al Covid. Vacchi si sottoposto ad una particolare terapia molto in voga negli Usa. Una specie di ‘autoemotrasfusione’ di sangue con ozono e ossigeno. I dettagli tecnici sulla terapia non sono noti, ma le immagini social risalgono a un paio di giorni fa e la discussione è accesissima. Si parla di Covid, si parla di terapia e ovviamente ognuno dice la sua. Gianluca Vacchi, in ogni caso, afferma: “Quarto giorno. Sto lavando e pulendo il mio sangue.



Questo serve sicuramente per recuperare più velocemente e meglio”. Le sue condizioni di salute sono fortunatamente buone. Nessun sintomo grave. Tutto si era risolto per il meglio. Diversamente da quanto successo con il fratello che potrà sequestrare in via conservativa beni e diritti, per un successivo pignoramento, fino all’ammontare complessivo di 200 mila euro.





Guai per Gianluca Vacchi, la lite con il fratello costa cara



La controversia affonda le radici nel periodo precedente al divorzio imprenditoriale tra i due. Parenti stretti della grande famiglia di Marco Vacchi, patron della Ima (non coinvolta in questa vicenda), il colosso industriale bolognese leader nella produzione di macchine per imballaggi, avevano in comune alcune società. “Una di queste è la Boato International Spa e un’altra è la Gvlifestyle Srl” scrive Repubblica.



Che poi continua: “Nel pre scissione, la prima doveva produrre le Enjoybike, cyclette con lampade a infrarossi. E la seconda le avrebbe dovute vendere, sfruttando la notorietà social di Gianluca, a palestre e centri sportivi. Un affare andato piuttosto male, anche a causa delle chiusure dovute alla pandemia”. Eredi di una delle più importanti famiglie di imprenditori italiani, Gianluca Vacchi e il fratello Bernardo si sono separati tempo fa e non sono venute meno le frizioni in campo professionale.



I Guai per Gianluca Vacchi non sono cosa nuova. Nel 2017, ad esempio, ha dovuto fare i conti con un pignoramento per beni da 10 milioni di euro da Banca BPM. Una situazione risolta senza esiti, per la gioia dell’imprenditore, ma comunque complicata da affrontare. Ora per lui un nuovo grattacapo, un conto salato da saldare, con il rischio pignoramento all’orizzonte.

Anche Blu Jerusalema con l’auto di velluto, ma quella di Gianluca Vacchi costa un patrimonio: il prezzo