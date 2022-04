Uomini e Donne, ancora polemica su Riccardo Guarnieri e Ida Platano. A parlare per tutti, nei giorni scorsi, ci aveva pensato Armando Incarnato provando a mettere alle strette Ida per capire se tra lei e Riccardo potesse esserci ancora qualcosa. E la reazioni di Ida non si era fatta attendere. “Quello che c’era tra me e lui è stato immenso. Ritrovarsi l’uno di fronte all’altro fa strano, è una cosa diversa”. Poi aveva ripreso: “Se tu mi dici che ci sono dei ricordi bellissimi, che si riaprono e mi ritornano in mente, ti dico sì”.



“Mi ritornano tutti in mente quando lo rivedo, quando parliamo”. Tuttavia, quando Armando aveva incalzato ulteriormente Ida ed ha chiesto esplicitamente se fosse ancora innamorata del suo ex fidanzato, la dama di Uomini e Donne aveva preferito fare chiarezza definitivamente. “Se tu mi dici oggi ‘sei innamorata di Riccardo’, io ti so rispondere subito. Ti dico no, ma nella vita mai direi mai” aveva sentenziato Ida Platano.





Uomini e Donne, la segnalazione di Deianira Marzano



Parole, quella della dama di Uomini e Donne, simili a quelle di Riccardo di qualche giorno prima. “Non so se Ida un po’ speri che qualcosa tra noi rinasca… in realtà vorrei parlarci. Vorrei farci una chiacchierata perché la nostra non è stata una storia d’amore qualunque: mi interessa ciò che pensa. Mi piacerebbe confrontarsi serenamente con lei”.



La coppia di Uomini e Donne però continua a non convincere. Ora a puntare il dito contro di loro è la blogger Deianira Marzano che racconta di aver ricevuto due segnalazioni in poco tempo riguardanti entrambi una frequentazione in atto tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Non solo i due di recente sarebbero stati a cena insieme.



Un ritorno di fiamma tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano appare sempre più probabile man mano che passano i giorni da quando il cavaliere tarantino ha fatto il suo ritorno nel trono over di Uomini e Donne per cercare l’amore. La bomba sulla cena sembra confermata da uno scatto in cui si nota Riccardo a cena con una donna di cui non si vede il viso, ma che indossa la stessa giacca indossata poco prima su Instagram dalla Platano.

“In camera con lei dopo cena”. UeD, cose forti su Ida Platano e quel cavaliere: “Cosa è successo”