Uomini e Donne, rissa sfiorata tra le due dame, Maria De Filippi costretta a intervenire. Fulmini e saette durante l’ultima puntata del popolare dating show di Canale 5. Recentemente la scena è stata tutta per Ida Platano uscita molto amareggiata dal confronto con Mario Cusitore. Quest’ultimo è stato pizzicato con una ex corteggiatrice in un hotel, mentre Pierpaolo Siano ha detto di sentirsi come una ruota di scorta.

Tuttavia è niente rispetto a quanto avvenuto nell’ultima puntata del programma. C’è stato, infatti, un durissimo scontro tra due dame, una lite che è degenerata e solo per poco non c’è stata la rissa. Anche Maria De Filippi è intervenuta arrabbiandosi parecchio con le due donne protagoniste di questo triste episodio. Tina Cipollari ha definito il fatto “una scena raccapricciante…”.

Leggi anche: “Oggi vive e così”. Fari accessi su Pinuccia, Maria De Filippi la cacciò dallo studio di Uomini e Donne





La discussione e poi la lite, volano parole grosse a UeD

Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno avvertito Maria De Filippi: “Una scena raccapricciante. Eravamo dietro la tenda e abbiamo sentito delle urla. Aurora fuori di testa, che aggrediva Cristina, dandole della poco di buono e diceva anche ‘vatti a coprire'”. In seguito Cristina e Aurora hanno dato vita ad un duro scontro in studio e sono quasi arrivate alle mani con la prima che ha tuonato: “Alzami le mani se hai coraggio”.

Molti dei presenti si sono schierati dalla parte di Cristina e pure Diego è intervenuto: “Le hai dato della poco di buono…e poi…“. Anche Tina ha commentato: “Questo per far capire chi è Aurora, il rispetto per le donne, l’amore per gli animali. Sei una donna perfida e cattiva perché ce l’hai con le donne”. Maria, piuttosto arrabbiata, ha chiesto alle dame: “Mi chiedo perché venite qui“. Aurora ha risposto che il suo obiettivo è quello di trovare un uomo, ma la conduttrice ha replicato: “Non mi sembra. Concentratevi su altro”.

PERCHÉ NON CI SONO I VIDEO DI QUESTA LITIGATA TRA AURORA E CRISTINA?? LICENZIAMENTO IMMEDIATO PER QUESTI INCOMPETENTI#uominiedonne pic.twitter.com/C6qsksAiJc — Vi' (@chevitadelc4zz0) May 13, 2024

Gianni il ruolo di aurora qual è? Perdonami ma quello di Cristina madre Teresa che non esce con nessuno e mette solo bocca su tutto facendo l’opinionista qual è? MA PER FAVORE #uominiedonne pic.twitter.com/17ERC0mnFS — 희망의 나비 ⁷🦋 (@serkive_7) May 13, 2024

è proprio nera mado pic.twitter.com/EsZoIYX9s5 — mani loves sabri🌟 (@deferillilover) May 13, 2024

La discussione è proseguita, ma quasi tutti hanno dato ragione a Cristina. Sui social, intanto, in molti si stanno chiedendo perché non è ancora possibile visionare i video. C’è chi commenta: “Dietro le quinte si prendono letteralmente per i capelli, non mostrano i filmati e Aurora addirittura è costretta a chiedere scusa perché sta sul ca*** alla conduttrice mentre Cristina passa per la povera vittima 🤦🏼‍♀️”.

“Voglio te, voglio tutto di te”. Uomini e Donne, Ida Platano toccata nel profondo: messaggio che arriva dritto al cuore