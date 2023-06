Uomini e Donne, Roberta Di Padua: ora è ufficiale. La decisione che spacca il pubblico arriva in un momento molto particolare con il tramonto, anche, della coppia formata da Federico Nicotera e Carola. Il terzo addio in poche settimane, il quarto con quello tra Fabio Mantovani ed Isabella Ricci del trono over che hanno messo fine al loro matrimonio. Un addio traumatico che il cavaliere aveva tentato di spiegare senza però scendere nei dettagli. “Sono cose che succedono, purtroppo – ha spiegato il cavaliere – Ne esco con un ricordo bellissimo e con amarezza per la conclusione”.

>“È finita perché gliel’ha nascosto”. Isabella Ricci e Fabio Mantovani, spuntano fatti particolari dietro il divorzio

“Assolutamente non sono pentito, l’ho voluto. Sappiamo entrambi quali pensieri ci passano per la testa senza dover esprimere niente”. Né Isabella Ricci né Fabio Mantovani hanno però chiarito i motivi dell’addio. Ora è Amedeo Venza a parlare: “Dietro alla separazione c’è un motivo particolare. Fabio avrebbe nascosto a Isabella situazioni riguardanti il suo passato”.





Uomini e Donne, Roberta Di Padua ci sarà nella prossima edizione

Tornado a Roberta Di Padua, è stata avvicinata per settimane all’ex corteggiatore di Nicole Santinelli (anche la sua storia con Carlo Alberto è finita) Andrea Foriglio. L’ex corteggiatore, che ha già smentito una possibile frequentazione con Nicole Santinelli perché non vuole essere la “seconda scelta di nessuno”, aveva spiegato che in questo momento stava metabolizzando quanto accaduto ma aveva anche aggiunto “mai dire mai”.

E se già qualche giorno fa era arrivata qualche Storia sospetta di entrambi, ora lui e Roberta si starebbero sentendo. “Ex corteggiatore e Dama del trono Over si sentono da un po’. Ma non lo dicono perché lui ha 30 anni e lei 40. Ma soprattutto perché lei non vuole perdere la poltrona della prossima stagione”, riportano gli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano. Ma da lei nessuna conferma.

La conferma, piuttosto, arriva dalla produzione di Uomini e Donne: Roberta Di Padua parteciperà alla prossima stagione del programma, confermando le voci dei suoi fan che ora dicono: “Avevamo ragione”. Una decisione che ha spaccato il pubblico che invita Maria De Filippi a fare pulizia dei vecchi volti e iniziare una vera e propria rivoluzione.