Isabella Ricci e Fabio Mantovani di Uomini e Donne separati, piano piano si uniscono tutti i pezzi. La storia tra dama e cavaliere è nata in tv, alla corte di Maria De Filippi, dove entrambi cercavano l’anima gemella. E sembrava amore vero, perché poco dopo l’inizio della loro frequentazione davanti alle telecamere hanno maturato e comunicato a redazione e pubblico la decisione di viversi fuori, nella vita reale. Passano pochi mesi e arriva l’annuncio del matrimonio.

Non è la prima volta che succede che due protagonisti di UeD decidano di pronunciare il fatico sì e tra gli ultimi, appunto, lo hanno fatto proprio Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Era il 28 maggio 2022 per l’esattezza quando sono state celebrate le nozze a Pescantina, paese di lui in provincia di Verona. Una cerimonia intima, con solo i familiari e qualche amico tra gli invitati, poi fatta vedere anche su Canale 5, durante una delle loro ultime ospitate in quello studio.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani, “perché è finito il matrimonio”

Prima, durante e dopo il matrimonio Isabella Ricci soprattutto ma anche Fabio Mantovani sono sempre stati attivi sui rispettivi profili Instagram. Hanno spesso pubblicato immagini romantiche da Dubai, dove avevano scelto di vivere parte dell’anno, poi improvvisamente più nulla. Nessuna foto, Storia, notizia. Un silenzio totale durato circa un paio di mesi, fino all’annuncio tranchant di lei.

“Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero”, il messaggio con cui la ex dama è tornata a farsi sentire. Qualche giorno dopo, lui ha rotto il silenzio in un’intervista dicendosi dispiaciuto per la situazione e che non tornerà nel programma perché ormai quella trasmissione la collegherà per sempre solo alla ex.

“Sono cose che succedono, purtroppo – ha spiegato il cavaliere – Ne esco con un ricordo bellissimo e con amarezza per la conclusione. Assolutamente non sono pentito, l’ho voluto. Sappiamo entrambi quali pensieri ci passano per la testa senza dover esprimere niente”. Né Isabella Ricci né Fabio Mantovani hanno però chiarito i motivi dell’addio. Ora è Amedeo Venza a parlare: “Dietro alla separazione c’è un motivo particolare. Fabio avrebbe nascosto a Isabella situazioni riguardanti il suo passato”. Sarà così, come sostiene l’esperto di gossip sui social?