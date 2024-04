Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza rompe il silenzio: dopo giorni difficili fatte di voci e di chiacchiere sulla sua storia con Roberta Di Padua finalmente la verità. Si è parlato di una terza donna, di Alessandro che tiene i piedi in due staffe, di Roberta che sarebbe già stanca della vita di coppia. Un turbinio di ipotesi che aveva fatto discutere i fan. Da parte della coppia, in realtà, sono arrivati messaggi discordanti che non lasciano capire fine in fondo cosa sia successo.

Sono in tanti, del resto, a non credere fino in fondo alla coppia uscita da Uomini e Donne, tra chi accusa Vicinanza di essere ancora innamorato di Ida e chi Roberta di guardare altro oltre l’amore. La coppia, per ora, sembra reggere abbastanza bene agli urti. Nello studio di Verissimo, ultima intervista insieme quasi due mesi fa, si era dichiarata innamorata e pronta a guardare al futuro. E sembra proprio così. Almeno a vedere le immagini postate sul profilo di entrambi.





Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Vicinanza: crisi smentita

Tra venerdì 12 e sabato 13 aprile, però, ci ha pensato la stessa Di Padua a fare chiarezza pubblicando sul suo profilo social foto e video dei momenti che stava condividendo con il fidanzato. E poco dopo è stata la volta di Vicinanza che ha caricato una storia nella quale si vedono le mani degli ex protagonisti di Uomini e Donne intrecciate. Intervenendo per la prima volta sulla questione, con immagini chiarissime, la coppia si è tolta dalla schiena questo peso.

Un segno d’amore che pare inequivocabile. Non basta? Roberta ha postato anche delle foto da Sperlonga, dove si vede la coppia, con il figlio di lei anche, mentre trascorre qualche ora di relax al mare e sul web hanno postato un breve filmato nel quale si scambiano coccole e sguardi di complicità. Caso chiuso? Proprio non si direbbe.

Eppure il pubblico non si fida: “Non sarebbe la prima volta che scene del genere si verificano. Penso a Chiara Ferragni e Fedez, con lui che accusava i giornalisti di inventare storie quando invece c’era una crisi profonda tra loro. E ancora a Totti e Ilary Blasi, lei aveva fatto una smentita pubblica in televisione a Verissimo e lui, invece, addirittura un video in cui spiegava che si trattava solo di cattiverie quando invece stava già con Noemi”. Il pubblico, insomma, ha le idee chiare.