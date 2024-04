“L’ultima puntata…”. Fiorello, l’annuncio choc questa mattina. Con l’addio di Amadeus che sembra praticamente confermato, anche Fiore è l’adocchiato speciale. Solo qualche giorno fa, interrogato sull’argomento ha detto una cosa che oggi a Viale Mazzini sembra quasi una condanna. “Io non rimango in Rai – afferma Fiorello – non sono in Rai. Non ho mai firmato contratti in vita mia. Il mio contratto inizia alla prima puntata di un programma e finisce all’ultima”.

>> “Non è facile quello devo dire…”. Fiorello, l’annuncio choc su Amadeus: cosa ha detto

Ha detto poi: “Non sono mai di un’azienda. Io sono libero. Quindi il 10 maggio finisco, l’11 posso andare a lavorare a Teleminkia…”. E proprio riguardo la fine di questa stagione di Viva Rai2, Fiorello stamattina ha lanciato una piccola bomba durante la diretta mattutina. L’hancorman italiano ha infatti rivelato qualcosa di davvero molto succoso riguardo la puntata finale della stagione. Ora, non sappiamo se si tratta dell’ultima puntata del programma.





“L’ultima puntata…”. Fiorello, l’annuncio choc questa mattina

Di certo il dubbio c’è e chiaramente rimane, sopratutto visto quello che sta accadendo al suo amico storico. In ogni caso, anche se questa sarà l’ultima stagione di Viva Rai2, Fiorello ha tutta l’intenzione di terminarla col botto, anzi, coi fuochi d’artificio. Il presentatore ha infatti dichiarato che molto probabilmente la puntata finale sarà trasmessa in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma e che avrà degli ospiti pazzeschi.

Come abbiamo raccontato tempo fa, Fiore si è dovuto trasferire un po’ lontano dal centro abitato per via delle continue lamentele dei residenti di Via Asiago. È per questo che il famoso studio di vetro di Fiorello è stato quindi spostato al Foro Italico. E riguardo il famoso 10 maggio, ultimo giorno di Viva Rai2, almeno per questa edizione, il padrone di casa stamattina ha rivelato che per l’occasione si sposteranno all’Olimpico.

Fiorello annuncia che l’ultima puntata di Viva Rai2, il 10 maggio, andrà in onda probabilmente dallo Stadio Olimpico. Tra gli ospiti anche Amadeus e Jovanotti.

Finale col botto. #VivaRai2 — Francesco Canino (@fraversion) April 15, 2024

Ospiti della puntata: Amadeus, il nome più chiacchierato d’Italia questi giorni e Jovanotti. Ma cosa ha detto invece su Amadeus e sul suo addio alla Rai? Con la sua solita ironia, Fiorello ha smentito le dicerie, ma solo su sé stesso. Ha fatto capire che l’anno prossimo tornerà al timone di Viva Rai2 ma non ha fatto menzione del collega meno fortunato e più vessato dalla politica.

Leggi anche: “Amadeus fuori dalla Rai, dove va”. Fiorello senza freni a Viva Rai 2: la sorpresa del pubblico