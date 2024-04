“Amadeus ha deciso”. Fiorello, terremoto in Rai: l’annuncio in diretta. Anche questa mattina il mattatore delle televisione italiana ha voluto parlare dell’eventuale addio di Amadeus alla Rai. Sono diversi giorni che tocca l’argomento raccontando, sempre con la sua solita ironia, di avere delle informazioni bomba riguardo i piani alti di Viale Mazzini. E colpo di scena, nella mattina di venerdì 12 aprile, Fiorello apre in diretta la busta dei dirigenti in capo di Rai per comunicare ad Amadeus le dimissioni.

Proprio così, peccato che sia solo un siparietto di uno dei più grandi comici italiani. Ma andiamo con ordine. Non si parla d’altro in Rai: Amadeus resta o se ne va al Nove seguendo Fabio Fazio? Non si sa mai se con queste battute Fiorello racconti la verità riguardo la volontà dell’amici di andarsene, oppure lo faccia solo per pura ironia. In ogni caso tutti in queste ore si stanno chiedendo: dove sarà Amadeus la prossima stagione?





“Amadeus ha deciso”. Fiorello, la Rai trema: l’annuncio in diretta

La cosa buffa è che probabilmente Fiorello tergiversa perché neanche lui lo sa quello che sta accadendo. Sembra infatti che nonostante i tentativi di rinnovi contrattuali, per Amadeus sembra non essere arrivato nulla. E allora, nel caso, che succede? C’è aria di maretta in casa? A questo punto Fiorello si fa recapitare una busta della Rai e legge: “Amadeus lascia la Rai e va al NOVE”.

La verità su #Amadeus e il passaggio al canale radice quadrata di 81. @Fiorello svela il mistero a #VivaRai2 pic.twitter.com/IN0EyQk5pt — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) April 12, 2024

E ancora Fiorello: “Sono coinvolto anche io, scrivono che almeno mi lasciano libero fino a dopo l’estate. Ho il contratto blindato col mio divano. Addirittura mia madre mi ha chiesto ‘dove min…ia è questo NOVE?’. Io smentisco, a me nessuno ha offerto nulla, nessuno mi ha chiamato. La mia risposta è: divano. Dopo il comunicato della Rai letto qui, possiamo dire anche che ha incontrato la Rai e farà lui il prossimo Festival“.

Conclude quindi Fiorello: “Dopo Amadeus c’era bisogno di una figura come la sua”. Insomma, nessuno sa ancora niente. Tranne Dagospia che invece ha parlato infatti di un presunto “addio imminente” da parte di Amadeus e di un sempre presunto accordo trovato con Discovery. E Fiorello? Arriverebbe dopo l’estate. Ma questa è l’idea di D’Agostino e delle sue fonti.

