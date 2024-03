Uomini e Donne, Gemma Galgani ci riprova con Claudio ma i fan la distruggono. Da ormai tanti anni la dama è diventata una presenza fissa nel dating show di Maria De Filippi. Era il 2010 quanto Gemma esordì nel popolare programma di incontri di Canale 5. Ebbene per oltre 10 anni l’ex direttrice del teatro Alfieri di Torino ha cercato l’amore, ma la sua ricerca non è ancora finita.

D’altra parte che il rapporto con l’amore fosse particolare Gemma Galgani lo ha capito da giovanissima. Aveva infatti 23 anni quando scappò di casa per stare insieme ad un ragazzo di 19 anni, Francesco. Lui avrebbe dovuto sposare un’altra donna, ma alla fine i due riuscirono a coronare il loro sogno d’amore. Tuttavia il matrimonio durò solo sei mesi. Adesso la dama vuole approfondire la conoscenza del cavaliere. Come finirà?

Gemma e Claudio: cosa non convince il pubblico di UeD

Dopo un periodo in cui è rimasta defilata Gemma Galgani è tornata protagonista al centro dello studio di UeD. Nella puntata di oggi, lunedì 18 marzo, sembra che le cose con Claudio stiano procedendo bene. Tuttavia dopo l’esterna c’è qualcuno nel pubblico che fa notare quello che non va.

Dopo la prima esterna Claudio ha dichiarato di essere molto preso: “Io mi sono trovato molto bene. È stata un’esterna in cui le ho raccontato la mia vita e mi sono trovato bene. Lei è molto sensibile, quando abbiamo toccato alcuni punti particolari l’ho vista commossa”. Anche Gemma sembra propensa ad approfondire la sua conoscenza. Ma Tina Cipollari la smonta e per il pubblico le sue motivazioni sarebbero altre.

I commenti negativi su Gemma sono tantissimi: “Che noia Gemma che continua a perseverare dopo quindici anni di trasmissione. Basta dai, vada in pensione e stia a casa sua”. E poi: “A Gemma quest’uomo non piace in nessun modo, però pur di non cadere nel dimenticatoio si fa andare bene anche questo povero Claudio” e “A lei ovviamente non piace questo signore, ma sta lì solo per visibilità”. Per finire “Resto basito di fronte al coraggio e alla follia di chi, dopo 15 anni, viene ancora a corteggiare Gemma credendo in una fantomatica storia d’amore insieme” e “Ormai è solo business e telecamere, a lei tra l’altro interessano quelli più giovani non i coetanei”.

