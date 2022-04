A Uomini e Donne i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Nelle ore scorse a tenere banco era stato il caso di Pinuccia secondo alcuni difesa oltremodo da Maria De Filippi. Una storia dura quella di Pinuccia. Ex infermiera di 79 anni, è originaria di Vigevano, cittadina lombarda spesso al centro dei suoi discorsi. Pinuccia ha raccontato di un’infanzia piuttosto traumatica seguita alla perdita della mamma quando aveva solo 4 anni. In seguito ha trascorso un periodo in orfanotrofio e in età adulta ha plasmato un carattere forte, poco incline alle dimostrazioni d’affetto.

Oggi Pinuccia è vedova, ha perso il marito che è morto dopo 53 anni di matrimonio e una lunga malattia. In diverse circostanze Maria De Filippi si è messa di traverso con Tina e l’ha invitata a non esagerare con Pinuccia. A fare chiarezza sull’argomento ci ha pensato il settimanale ‘Nuovo’, diretto da Riccardo Signoretti. Ed è uscito quindi fuori il retroscena sul perché la moglie di Maurizio Costanzo abbia così tanta delicatezza nei confronti della dama del Trono Over di Uomini e Donne.





Uomini e Donne, bomba su Riccardo Guarnieri

“Tutti a Uomini e Donne hanno l’impressione che Maria riveda in Pinuccia la sua amata mamma, che ha perso sei anni fa all’età di 88 anni. Spinta dal suo ricordo, appare sempre ben disposta verso di lei, anche se a volte la signora di Vigevano non è facile da sopportare”. Dunque, Pinuccia le ricorda moltissimo il genitore e non riuscirebbe proprio ad andarle contro.

L’altra coppia di cui si parla a Uomini e Donne è quella composta da Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti. Nella puntata di Uomini e Donne di lunedì 11 aprile il cavaliere racconta di apprezzare le donne che lasciano il numero di telefono. “Siamo andati via insieme e poi ci siamo visti ancora. Siamo andati a cena. Poi ci siamo trasferiti in camera per vedere un film che non abbiamo trovato. Ci siamo stuzzicati e poi è scattato il bacio”, spiega Riccardo Guarnieri.

Ma ora arriva il colpo di scena. Sì perché sembra che la frequentazione sia arrivata ad un punto morto e il cavaliere di Uomini e Donne abbia detto addio a Gloria. Secondo le indiscrezioni non si sarebbe poi fermato qui, arrivando a ballare con Ida Platano al centro dello studio.

