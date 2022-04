A Uomini e Donne Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono i grandi protagonisti della primavera. Il ritorno del cavaliere tarantino ha innescato una reazione a catena che rischia di far saltare il banco del programma. Nei giorni scorsi Riccardo aveva dato la sua versione al magazine dal dating. “Ci ho messo un po’ di tempo a essere ponto per un rientro in studio: è passato un anno o poco più dalla mia ultima volta al centro del parterre. Fino a ora non me la ero sentita, anche per via di quello che è successo lo scorso anno (con Roberta Di Padua, ndr): avevo bisogno di smaltire delle cose”.



E ancora: “In questo periodo sono molto distaccato da tutto, anche dai social. Mi sono chiuso per un anno e sono ritornato alla mia vita di sempre”. Il suo ritorno a Uomini e Donne era stato segnato da un ballo con Ida poi dalla frequentazione con Gloria, finita tutt’altro che bene. “Sono stato bene anche io cerca di capire questa cosa, per carità tutto il tempo che passiamo insieme è bello ma ci vuole qualcos’altro però”. Le ha detto Riccardo.





Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri esce con Maria Grazia



E Tina ha attaccato: “Se sei venuto qua per riconquistare Ida capiamolo subito!”, a differenza di quanto pensa l’altro opinionista di Uomini e Donne. Gianni Sperti ha detto: “Anche se fosse che si rinnamora di Ida, io sarei felicissimo”. Ora la risposta è arrivata perché Riccardo Guarnieri ha fatto la sua nuova scelta. E non è la dama bresciana.



Il cavaliere di Uomini e Donne ha infatti iniziato a frequentare un’altra dama, Maria Grazia, la quale potrebbe segnare la rottura definitiva tra Gloria e l’ex di Ida. Insomma, una chiusura totale. Non una novità visto che sembra al magazine Riccardo aveva vuotato il sacco. “Non so se Ida un po’ speri che qualcosa tra noi rinasca… in realtà vorrei parlarci. Vorrei farci una chiacchierata perché la nostra non è stata una storia d’amore qualunque: mi interessa ciò che pensa. Mi piacerebbe confrontarsi serenamente con lei”.



Quindi il cavaliere di Uomini e Donne aveva aggiunto. “Sono stato molto sereno nel rivederla, e penso che questo riavvicinamento sia stato la cosa più giusta. Tra me e Ida la storia è finita, ma è rimasta tanta complicità. Dopo quello che abbiamo vissuto mi basta solo uno sguardo, un abbraccio o una risata per capirla e credo che per lei valga lo stesso”.

“Tutta una farsa!”. UeD, voce bomba su Riccardo Guarnieri e Ida Platano