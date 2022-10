Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri stavolta potrebbe non passarla liscia: tutto è successo dopo l’ultima registrazione e l’ennesimo scontro con Ida Platano. A Riccardo, ed ai suoi modi stravaganti in cui alterna gelosia verso la dama bresciana a presunto disinteresse, sono ormai pochi a credere. Per capire il sentimento dei fan basta dare un’occhiata a questo messaggio lasciato da un’utente sulla pagina social ufficiale di Uomini e Donne.



“Da buon narcisista patologico appena lei riesce a distaccarsi e ad interessarsi ad un altro lui la rivuole ma non perché ne è innamorato ma solo ed esclusivamente per riumiliarla( per esempio non avendo rapporti sessuali con lei come tutte le volte fa ). E scaricandola dopo poco nuovamente ritrovando per l’ennesima volta scuse o la motivazione che lui non è capito e che non vanno d’accordo. Una come me dovevi incontrare caro il mio volpone patologico Riccardo vedevi come ti sotterravo in tempo zero”.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri da Ida Platano dopo la puntata



E Ancora: “E le tue tante parole inutili (infatti il narcisista dice fiumi di parole x confonderti appositamente) dette se fare caso senza mai un senso (non si capisce mai quale sia il suo problema) vedevi come te le avrei stroncate! Questi personaggi sono molto pericolosi è ora che vi documentiate basta parlare di semplici: stronzi sono malati molto malati”. Non proprio carinerie insomma.



Ma c’è dell’altro, qualcosa che fa gridare al complotto e ad un accorto tra Riccardo Ida. Scrive Blasting news come terminate le registrazioni settimanali del dating-show, dame e cavalieri sono rientrati a casa. A quanto si apprende Ida Platano ha preso un aereo e, come lei stessa testimonia, il giorno dopo era regolarmente al lavoro. Discorso diverso per Riccardo Guarnieri che invece ha lasciato Roma solo il giorno successivo.



Ma qui qualcosa non torna. Riccardo infatti ha lasciato una storia su Instagram in cui dice di essere un viaggio. Si è mostrato davanti a un tabellone degli orari delle partenze e in sottofondo ha messo la canzone dei Negramaro “La prima volta”, un brano che in passato ha fatto da colonna sonora alla sua tormentata storia d’amore con Ida. “Sta andando da Ida”, hanno ipotizzato molti spettatori ed il sospetto resta. Per alcuni invece, c’è già la certezza di averlo smascherato.

