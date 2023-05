Uomini e Donne, dopo qualche settimana di silenzio si torna a parlare di Riccardo Guarnieri; il cavaliere tarantino ne ha combinata un’altra delle sue e il pubblico, ancora una volta, non gliela perdona. Non lo aveva fatto la settimana scorsa quando aveva sostenuto la voce di un tradimento di Alessandro Vicinanza ai danni di Ida Platano. E non sembra intenzionato a farlo ora dopo quello che è successo in studio con la dama Mariangela. A parlare sono, ancora una volta, i messaggi piovuti sulla pagina social di Uomini e Donne.

Ma non solo, contro di lui anche l’ex dama Barbara De Santi che usa toni durissimi. Scrive un’utente: “Riccardo sta al programma per volere di Maria, lui non vuole storie ha paura di legarsi, gli piace solo mettersi in mostra e basta, ha stancato lo conosciamo bene. Le dame non dovrebbero uscire più con Riccardo”. E stavolta il dubbio è legittimo.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri chiude con Mariangela

A distanza di pochi giorni da un piacevole appuntamento con Mariangela, Guarnieri ha deciso di interrompere la frequentazione nel rispetto del sentimento che lei prova e che in lui non è ancora nato. “Non voglio illuderla. Lei è perfetta, apprezza tutto quello che faccio ma non ha senso continuare“. Parole, queste di Riccardo, alle quali in pochi hanno creduto.

L’ex dama Barbara De Santi, in particolare, ci è andata pesante. “Mariangela stai tranquilla, tu sei bella dentro e fuori e avrai tanti altri corteggiatori. Vedrai come lui verrà subito a riprenderti quando volterai pagina accanto ad un altro uomo, fa sempre così. Tu non cascarci, lui è un bluff“. Le parole di Barbara De Santi sono state immediatamente riprese.

“Io avrei mandato a casa Riccardo. È ora di finirla con queste lungaggini dopo il terzo incontro che rifiutano, si cambia e si dà spazio ad altri. Mariaaaaa pensaci tu”. E ancora: “Questa donna è notevole. A parte lo stile con cui accetta la decisione di Riccardo quando qui siamo abituati a reazioni rabbiose offensive e fuori luogo (vedi l’altra dama che usciva con Riccardo, orrida, Carla che rasenta il tso e altre), ha una bella testa, un bel look e un bel modo di porsi: veramente un bell’esempio di donna”.