“Quattro nuovi tronisti”. UeD, Maria De Filippi non ha perso tempo: in arrivo un’edizione boom

Uomini e Donne, prime indiscrezioni sui nuovi tronisti. A meno di un mese dal via delle registrazioni ufficiali fioccano le voci sul programma. Secondo una di queste Maria De Filippi avrebbe scelto di richiamare un volto già conosciuto da Uomini e Donne per spingerla a trovare la sua anima gemella nel Trono Over. A svelare tutto in anteprima ci aveva pensato il sito MondoTv24: “Le nostre fonti ci hanno infatti informati di questo espediente messo in atto dalla De Filippi”. Si tratta di Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, che potrebbe partecipare al trono over nonostante abbia solo 28 anni.



Non sono stati giorni facili per i fan di Uomini e Donne che hanno accolto con apprensione le notizie sul compagno dell’ex dama Luisa Anna Monti. A far filtrare le notizie era stata lei: “A te (Salvio) che stai affrontando un momento difficile, ti dico passerà anche questa. Amore mio, sai cosa penso. Penso che io e te siamo come il vulcano che domina alle nostre spalle”.





Uomini e Donne, prime indiscrezioni sui nuovi tronisti: 2 uomini e 2 donne



“Sempre carichi di energia per affrontare le avversità che da un po’ di tempo non ci lasciano tregua. Un vulcano spento è come un cuore che ha smesso di battere”. Di cosa si tratti non è dato sapere. Ma il tenore delle parole non sembrano presagire nulla di buono. Nonostante questo però Luisa e Salvio del Trono Over non vedono l’ora di convolare a nozze, sperando che i nuovi problemi non li ostacolino ulteriormente. (Leggi anche “Basta!”. Francesco Totti, il vaso è colmo: ora è pronto a dare la sua versione)



Tornando ai tronisti Lorenzo Pugnaloni ha precisato che i nuovi tronisti saranno quattro, due ragazzi e due ragazze e che le loro identità non dovrebbero venire fuori prima dell’inizio delle registrazioni. Il blogger, però, non ha fatto i conti con uno spoiler che Amedeo Venza ha dato sempre sui social network poche ore dopo il suo annuncio. “Lui si chiama Alessandro, ha 19 anni ed è di Milano”, ha raccontato il pugliese sul web.



Al momento, però, non sono stati forniti ulteriori dettagli. Di sicuro rivedremo Ida Platano e Armando Incarnato su cui, nelle ore scorse, sono caduti commenti feroci ai quali stavolta ha risposto. “Vi sentite in diritto di giudicare, offendere, minacciare e addirittura augurare la morte, di sentenziare sui figli, sulla famiglia e su tutto quello che ho”, ha sbottato Armando.

“Cosa hanno fatto a mia figlia”. Follia contro Armando Incarnato, il cavaliere di UeD denuncia