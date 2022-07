“Cosa hanno fatto a mia figlia”. Follia contro Armando Incarnato, il cavaliere di UeD denuncia

Armando Incarnato, quando manca ancora un mese alla ripresa di Uomini e Donne il cavaliere napoletano trova ancora il modo di fare parlare di sé. Nelle settimane scorse era stato attaccato dall’ex volto noto del programma Simone Virdis. “Molti partecipanti sono lì per cercare follower e visibilità, non l’amore. Chi rimane per anni fa finta di non riuscire a trovare la persona giusta. Alcuni dovrebbero metterli come opinionisti perché è palese che sono lì per creare contenuti per il programma. Ida, Armando, Gemma e Riccardo sono ingiudicabili perché il programma li tiene lì anche se fanno tutto diverso rispetto agli altri”.



“Servono per creare contenuti. Loro possono fare ciò che vogliono a differenza degli altri. Gemma è la regina, Armando l’attore, Ida e Riccardo le prime donne come Beautiful. Non sono lì per cercare l’amore, vogliono solo stare in televisione. Ida e Riccardo non torneranno mai insieme, recitano come in una soap opera e andranno avanti, finché il programma accetterà questo. Altrimenti li avrebbero cacciati prima”.





Armando Incarnato, il cavaliere di Uomini e Donne furioso sui social



Nelle scorse ora Armando è stato di nuovo attaccato sui social ma stavolta ha reagito. “Vi sentite in diritto di giudicare, offendere, minacciare e addirittura augurare la morte, di sentenziare sui figli, sulla famiglia e su tutto quello che ho”, ha sbottato Armando nel suo duro sfogo che non è passato inosservato sui social, stufo di questo clima di odio che ci sarebbe nei suoi confronti.



“Il fatto che io sia in un contesto televisivo non vi consente tutto questo schifo”, ha sbottato ancora Armando, il quale non ci sta più a essere giudicato negativamente solo perché ha raggiunto una certa popolarità mediatica. “Vergognatevi falliti del c…”, ha chiosato Armando nel suo sfogo Instagram che ha subito raccolto un bel po’ di commenti.



E stavolta sono tatti quelli con lui. “Ma che razza di gente esiste. Armando sii un signore sempre e non te la prendere. Sei una persona splendida”, ha commentato un fan del cavaliere napoletano che si appresta a tornare in trasmissione dal prossimo settembre

