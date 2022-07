Armando Incarnato, sfogo su Instagram e stavolta non è stato delicato nella sua aggressione verbale. In questi giorni è successo di tutto sui social network, infatti nonostante Uomini e Donne sia finito da un bel po’ di tempo e manchi ancora molto prima della nuova edizione che prenderà il via a settembre, è stato duramente attaccato. Ma non si è fatto intimidire e ha reagito a tono a queste critiche sferzanti, che lo hanno fatto reagire malamente. Parole le sue destinate a incendiare ancora di più la polemica.

Armando Incarnato, sfogo su Instagram e polemiche social che non sembrano arrestarsi. Nei giorni scorsi è stato beccato e preso di mira da diversi odiatori della rete, che lo hanno deriso per i suoi look diversi utilizzati nel corso di Uomini e Donne. Sono stati pubblicati dei video per fargli una vera e propria caricatura e lui ovviamente ne è venuto a conoscenza. E per questo motivo, con alcune stories sul popolare social network, si è rivolto direttamente agli hater senza alcun timore.

Armando Incarnato ha quindi affermato: “Sono belli sul web, credono di ironizzare sui miei cambi look ma non hanno capito che sono io che li prendo per il cu***. Quando capirete chi sono e come sono, sarete diventati vecchi. E come mi piace mandarvi al manicomio. Fanne un altro di post e domani mi monto l’extension. Attaccatevi al caz*** ora”. Dunque, difficilmente questa guerra virtuale finirà presto e chissà se nei prossimi giorni non avremo qualche prosieguo di queste polemiche.

Intanto, soffermandoci su Uomini e Donne, Amedeo Venza ha scritto sul social network Instagram: “Arriverà a marzo la versione vip di Uomini e Donne!”. Quindi, vedremo dei personaggi famosi nel 2023 alla ricerca di un nuovo amore. Stando ad altre indiscrezioni, uno dei volti nuovi della trasmissione potrebbe essere Elisabetta Gregoraci, che è attualmente single.

