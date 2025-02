“Tra tutte scelgo te”. Uomini e Donne, il protagonista del momento spiazza tutti: nasce un nuovo amore

A Uomini e Donne il cavaliere del momento piazza il colpo che non ti aspetti, tra tutte le dame conosciute ha iniziato a frequentare una dama molto altolocata del parterre. Intanto, nella puntata di oggi, il pubblico ha assistito alla cacciata di Mario Cusitore. La redazione ha infatti deciso di contattare Nicole Santinelli che ha confermato il bacio con Cusitore a Gianni Sperti.

Ma non c’è solo questo tra i temi del momento. A tenere banco è anche il caso di Gianluca e Francesca, che si sono già lasciati. Lui ha affidato il suo pensiero a instagram. “Ho ricevuto tanti messaggi di affetto e sincero, non me l’aspettavo. Piano piano risponderò a tutti. Vi dico solo una cosa: GRAZIE. Mettersi in gioco non è mai semplice. Si parte con una direzione, ma non si sa mai dove si arriverà”, ha detto Gianluca Costantino.





Uomini e Donne, Diego Di Fazio esce con una dama altolocata

“Dal canto mio ce l’ho messa davvero tutta. Leggere i vostri messaggi è una gioia immensa, perché significa che sono riuscito a trasmettere la mia vera essenza. In tanti mi chiedete come stanno andando le cose dopo il programma. Perdonatemi se non ho risposto, prometto che lo farò. Adesso però mi prenderò un po’ di tempo e lo farò con più calma. Con grande affetto”, ha concluso.

Per una amore che tramonta ce n’è uno che potrebbe nascere. “Le anticipazioni trapelate dall’account Instagram di Lorenzo Pugnaloni rivelano che Giuseppe ha chiuso con Sabrina e si è lamentato del fatto che Agnese non gli abbia dato retta. Nel frattempo, Diego ha iniziato a frequentare una dama altolocata del parterre, mentre Gianmarco Steri ha eliminato Liane e baciato Francesca”, si legge su Blasting News.

“Sono proseguite anche le vicende di Diego Di Fazio, che è uscito con una dama altolocata, trovandosi bene con lei. In studio ci si è poi focalizzati sul racconto della signora, che ha rivelato che Diego è andato a prenderla con un furgoncino”. Il pubblico è impazzito per Diego: “Zitto zitto, che sorpresa che ci fa…”. “Hai capito Diego, si è preso la più bella”. “Nasce un nuovo amore? Secondo me tutto è perfetto”.