Stagione piena di difficoltà per Uomini e Donne, un’altra amata protagonista del programma sembra intenzionata a mollare gli ormeggi. Nei giorni scorsi le anticipazioni hanno rivelato come Maria De Filippi abbia invitato il cavaliere Orlando, corteggiatore di Gemma Galgani, a lasciare lo studio. Secondo una segnalazione arrivata a Tina Cipollari, e non smentita, l’uomo sarebbe infatti fidanzato da anni. Orlando sarebbe uscita tra i fischi.

Tra gli applausi, invece, sarebbe uscita un’altra protagonista. Le anticipazioni delle puntate di Uomini donne previste ad aprile su Canale 5, inoltre, rivelano che, il giorno successivo, Gianmarco si è recato in aeroporto da lei per vederla.





Uomini e Donne, Francesca lascia la trasmissione?

Il tronista non si è arreso dopo il rifiuto e ha cercato un ulteriore confronto con la sua pretendente che, tuttavia, non ha portato a un chiarimento definitivo. Lei è Francesca furiosa perché si aspettava di essere portata in esterna dopo il bacio che lei e il tronista si sono dati davanti al Colosseo.

Francesca ha messo in dubbio la sua permanenza nel parterre del trono classico, ammettendo di non sapere se tornerà in trasmissione oppure no, finendo così per lasciare con il dubbio il tronista romano. Ed i commenti, come succede spesso, sono fioccati.

“Mamma mia tutti con sta Francesca ma cosa ci trovate tra tante belle ragazze si ferma a questa bambina che si crede la fidanzata. Non c’era bisogno di andare lì per trovare una come lei”. “Francesca è un piacere vederla e sentirla, alla fine mi piacerebbe tanto avere lei sul trono. Se Gianmarco non si sveglia, peggio per lui”. “Amore mio il confronto si deve avere quando c’è la volontà da entrambi ma siete tutti e due cazzuttamente orgogliosi e poi avrai ragione tu che la Franci non ti ha cercato ma pure tu dopo 4 esterne ti ricordi di lei xk vedi che decide di andarsene eeeee eh vedi tuuuuu! Anche tu hai fatto il corteggiatore e quindi siii comprensivo io suuu! Speriamo bene va”.