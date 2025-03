“Se gli altri sapessero”. Molti fan del Grande Fratello stanno commentando disgustati una clip diventata virale sui social network. Si tratta di un nuovo episodio in cui i concorrenti del reality vengono accusati dal pubblico di non conoscere le regole della buona educazione, se non addirittura le basilari norme igieniche.

Non è la prima volta che i telespettatori rimangono scandalizzati dalla scarsa pulizia all’interno della casa: sigarette gettate ovunque e concorrenti che, invece di darsi da fare, trascorrono le giornate tra il giardino e la camera da letto. Il pubblico ha più volte rimproverato quasi tutti i partecipanti, e stavolta a finire nel mirino delle critiche è stato Giglio.

“Gli altri non hanno visto”. Grande Fratello, Giglio beccato così in cucina: pubblico disgustato

Il parrucchiere si è reso protagonista di uno scivolone ai fornelli. Da alcuni giorni, infatti, è diventato il “re della cucina” all’interno della casa, autoproclamandosi chef ufficiale dopo l’eliminazione di Federico Chimirri. Signorini, in puntata, aveva invitato tutti i concorrenti a rimboccarsi le maniche in cucina dopo l’uscita dello chef italo-argentino. Giglio si era subito offerto di prendere in mano la situazione, forte dell’esperienza maturata nei mesi precedenti affiancando Luca Calvani.

Tuttavia, una clip virale ha immortalato Giglio mentre compiva alcuni gesti che uno chef non dovrebbe mai fare. In almeno due occasioni, come mostra il video, lo si vede assaggiare le pietanze in preparazione con un mestolo o un cucchiaio. Nulla di strano, se non fosse che, dopo aver assaggiato, rimetteva gli utensili nelle pentole, mescolando il cibo destinato a tutti. Nessuno degli altri concorrenti si è accorto, ma il pubblico che segue la diretta ovviamente si.

“Che schifo, mancano le basi del rispetto verso gli altri”, scrive un utente indignato. Un altro commenta: “Porca miseria, che educazione! Chissà perché hanno inventato posate, piatti e bicchieri personali… Ma va va, che schifo!”.

C’è chi ricorda che Giglio è sempre stato uno dei concorrenti più bacchettoni, eppure stavolta ha fatto una pessima figura: “Quello che ci tiene ai modi di fare e critica Helena per i suoi atteggiamenti!”. Altri sottolineano che Federico, quando cucinava, usava sempre i guanti per servire le pietanze. E c’è chi ironizza: “Ci credo che viene il mal di stomaco in quella casa!”.