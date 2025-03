Il Grande Fratello continua a riservare momenti di grande tensione e colpi di scena. Tra i protagonisti di queste ultime ore c’è Lorenzo, che ha suscitato non poche polemiche per il suo atteggiamento nei confronti di Zeudi, una delle concorrenti più amate dal pubblico e una delle favorite alla vittoria di questa edizione del reality.

Lorenzo, che aveva instaurato un rapporto di amicizia e vicinanza con Zeudi, ha sorpreso tutti voltandole letteralmente la faccia. Nella casa si sono creati due gruppi, da una parte Javier, Helena, Jessica, Stefania, MariaVittoria e Tommaso e dall’altra Lorenzo, Shaila, Chiara, Zeudi e Giglio. Lorenzo Spolverato ha sempre preso le parti di Zeudi in ogni scontro che la ragazza ha avuto con Helena e Javier (con i quali, ormai da mesi, Lorenzo non ha più alcun tipo di rapporto) non e si è sempre definito suo amico, ma ieri c’è stato un vero voltafaccia.

Grande Fratello, il voltafaccia di Lorenzo a Zeudi

Lorenzo ha confidato alla sua cerchia i dubbi che nutre sulla Miss Italia. Parlando della finale e delle strategie, il gruppo capitanato da Lorenzo si è radunato in giardino per capire come muoversi, ma appena Zeudi è entrata in casa, Lorenzo ha detto la sua sulla miss Italia. Parlando con Shaila, Chiara e Giglio, Spolverato ha letteralmente fatto un voltafaccia alla Di Palma: “Questa zitta zitta fa le scarpe a tutti. Lei è entrata tre mesi dopo di noi e sinceramente se dovesse vincere al posto…”, ha detto.

“Cioè lei è una del mio clan questo è vero, ma non è proprio una mia amica nel vero senso della parola. Non è una che conosco bene, io conosco più te Chiara di lei. Parlo molto di più con te e c’è più rapporto con te. Quindi vedere questa cosa qui mi suonerebbe non giusto. Pensare che possa vincere mi fa strano. Se il pubblico la premierà? Ma togliamo quello, io parlo anche di altro”, ha spiegato ancora Spolverato.

Lorenzo Vs Zeudi. La dinamica che aspettavo da 3 mesi perchè lui non la sopporta palesemente e sta intuendo che è un ostacolo alla sua vittoria #GrandeFratello pic.twitter.com/AB4qEWucZA — Fabiana Alba🌅 (@__Fabiana___) March 9, 2025

“Non mi convince quello che dice, – ha detto ancora Lorenzo Spolverato – perché in qualche modo in questo triangolo ci sta anche lei e nessuno la obbliga. Se una persona non vuole starci non ci sta. Quindi io ora la vedo così. E non ci dimentichiamo di una cosa. Lei sapeva già tante cose, perché da fuori ha visto bene il programma. Ha detto lei che ha seguito tanto, tutto di tutti. Quindi strategicamente è quindici passi in più rispetto agli altri. Quindi è anche normale che sia a cavallo. Fino a ora ha giocato bene. Poi mi è suonato strano un discorso che mi ha fatto”.