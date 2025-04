Uomini e Donne, il trono di Gianmarco è sotto attacco. Nelle scorse settimane era stato duramente attaccato da Nadia. La corteggiatrice, delusa e visibilmente esasperata, non ha esitato a lanciare una frecciatina diretta: “Dai Gianmarco, fai quello che ti senti… ma anche Cristina di dimostrazioni ne ha avute! Anche tu un minimo tira fuori le pae!”.

Un’esclamazione che ha colpito nel segno e che ha portato il tronista a perdere la pazienza: “Devo tirare fuori le pae? Non ho personalità? Io adesso mi sento di andare da lei.” E non è finita qui. Nelle scorse ore anche Francesca ha mostrato delle riserve. Nelle scorse ore la pretendente ha repostato su TikTok un video che secondo alcuni celerebbe la sua delusione per come stanno andando le cose tra lei e Gianmarco.





Uomini e Donne, Francesca potrebbe lasciare il programma

“L’unico difetto che ha è che non mi vuole”, si legge nel post che Francesca ha condiviso sul suo account attirando l’attenzione di molti fan del programma. Francesca che già una volta ha lasciato lo studio e che presto potrebbe farlo una seconda volta. Secondo alcuni rumor le cose sarebbe state molto pesanti. “Lui le avrebbe detto di no e lei l’avrebbe presa malissimo. Peccato perché erano la coppia più bella”. Per Gianmarco il trono è diverso da come lo aveva immaginato.

Se Francesca sembra prossima all’addio mentre su Cristina sono arrivate spifferata molto molto dettagliate su un presunto fidanzato famoso. Deianira Marzano aveva condiviso tra le storie del suo account Instagram subito dopo la fine delle riprese dello scorso lunedì. “Una corteggiatrice di Gianmarco, ha un flirt in corso con un calciatore spagnolo. Non è solo una questione di follow: si sentono, si scrivono e c’è del tenero”, si legge nel messaggio che l’influencer ha pubblicato in queste ore.

L’esperta di Gossip ha anche fatto il nome del giocatore di calcio con cui Ferrara si starebbe sentendo in questo periodo: “Dovrebbe essere Eric Garcìa Martret del Barcellona”. Al momento di tutti questi rumor non esistono prove, quindi vanno presi con le pinze almeno finché non verranno confermati o smentiti dai diretti interessati.