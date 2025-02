“Sono io che me ne vado”. Uomini e Donne, furia del protagonista in studio: “Non siete voi a cacciarmi”

A Uomini e Donne le cose si complicano, un protagonista del programma ha lasciato lo studio. “Ha preferito andarsene prima di essere cacciato, lo capisco”, dice un fan. Si tratta del secondo addio dopo quello di Mario Cusitore, allontanato per aver violato le regole. La redazione del programma di Canale 5 ha ricevuto l’ennesima segnalazione e ha preso una drastica decisione proprio su lui.

>>“La più bella per lui”. Uomini e Donne, ritorno e subito boom per Mario Cusitore

Il suo ritorno a UeD aveva fatto discutere, ma il suo modo di fare colpisce il pubblico e così si pensava che il suo percorso potesse proseguire. Ma non sarà così. Tutto è iniziato con una segnalazione: Mario Cusitore è stato beccato in una discoteca mentre stava baciando Nicole Santinelli, ex tronista dello show. Naturalmente si tratta di un comportamento vietato dal regolamento.





Uomini e Donne, Angelo lascia il programma

La redazione ha quindi cercato di vederci chiaro, contattando la diretta interessata. Ebbene Nicole Santinelli ha confermato di aver baciato Mario Cusitore. Le sue parole hanno così impedito allo stesso cavaliere di poter spiegare il suo punto di vista. Mario è stato immediatamente cacciato dal programma. Non ha aspettato di essere cacciato Angelo.

Raccontano le anticipazioni come i scoprirà che il cavaliere ha contattato anche la dama Morena su Instagram e lei lo ha subito riferito alla redazione del programma di Canale 5. In studio, Angelo leggerà una lettera indirizzata a Tina e farà intervenire Maria De Filippi, la quale gli ricorderà che il trono di Tina è solo un gioco.

Racconta Blasting news: “Alla fine, però, il cavaliere preferirà abbandonare definitivamente la trasmissione, ammettendo che per lui la situazione sarebbe diventata un po’ troppo pesante. Ci sarà spazio per una nuova sfilata che vedrà protagoniste le dame del trono over: ad avere la meglio sarà Sabrina”.