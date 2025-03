“Io me ne vado belli”. Uomini e Donne, addio senza precedenti: la bellissima consegna il cartellino ed esce

Uomini e Donne, il trono di Gianmarco sta entrando nel vivo: a due mesi dalla chiusura del programma i colpi di scena proprio non mancano. Dalle anticipazioni, infatti, arrivano le notizie che il cavaliere Orlando (corteggiatore di Gemma Galgani) è stato messo alla porta. Tina aveva portato in studio una segnalazione su Orlando: a quanto pare sarebbe già fidanzato con un’altra donna, fuori dallo studio, da più di venti anni.

Orlando aveva negato e poi aveva chiesto di poter restare comunque in trasmissione per corteggiare un’altra dama ma era stato invitato a lasciare lo studio e abbandonare così il parterre del trono over. Chi lo studio lo ha lasciato da sola, invece, è una bellissima con un gesto che ha pochi precedenti (nessuno a memoria).





Uomini e Donne, Francesca lascia lo studio

Si tratta di Francesca, corteggiatrice di Gianmarco. Francesca ha protestato perché si aspettava di essere portata in esterna dopo il bacio che lei e il tronista si sono dati davanti al Colosseo. “Non stiamo facendo un percorso a due, devo conoscere anche altre persone. Sei quella a cui ho dimostrato di più”, ha detto il tronista troncando la conversazione.

O meglio, sperava di farlo. Di fronte all’insistenza della giovane sul fatto che non si sentirebbe considerata, Gianmarco ha detto: “Ma tu hai chiesto di me questa settimana? No? Io l’ho fatto tutti i giorni, questa è la differenza”. Francesca si è alzata, ha raggiunto Gianmarco al centro e gli ha lasciato il cartellino con il suo nome.: “Questa è l’unica cosa che vedrai di me oggi”.

Il pubblico si è diviso: “Non ho capito perché sta cosa, cioè ha fatto più esterne con lei, se ne faceva un’altra con lei, sarebbe tipo già la scelta ahaha, e le altre a sto punto che ci starebbero a fare”. “Ragazzi Francesca ha ragione perché Gianmarco aveva 2 esterna non una, potevo capire Gianmarco se aveva solo un esterna e non due”.