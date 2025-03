Da Uomini e Donne al cinema, l’annuncio arriva dall’ex protagonista del programma. Lo ha fatto postando alcune immagini sulla sua pagina instagram, canale dal quale informa quasi quotidianamente i fan delle sue iniziative ed esperienze lavorative. Si legge a margine dell’immagine: “Work in progress… ma con il cuore già pieno! Giornate intense, tra ciak, emozioni e tramonti spettacolari. Lavorare a BLUE con la regista, cast straordinario, produzione, una troupe incredibile”.

“È un’esperienza unica: talento, passione e tanta allegria rendono ogni scena ancora più speciale. Grata per ogni istante vissuto su questo set… e il bello deve ancora venire!”. Tra le foto spunta anche una con Rocco Siffredi, protagonista della pellicola. E tanti i commenti (leggi in basso sul link Instagram)





Uomini e Donne, Veronica Ursida sul set di Blue con Rocco Siffredi

Blue’, prodotto da Camaleo Cinema, opera prima di Eleonora Puglia, con Rocco Siffredi, ruota intorno al personaggio di Luce, una giovane studentessa alle prese con scelte difficili e con il mondo illusorio del web e dei siti e social a sfondo erotico. Oltre a Siffredi, il cast comprende anche le giovani attrici italiane Alexia Cozzi (“Love Dilemma”, “Studio Battaglia”) – che interpreta Luce – e Shaheen Barletta (“Prisma”). Siffredi interpreterà il padre della protagonista.

Lei è Veronica Ursida, ex dama di Uomini e Donne. Originaria di Roma, dove vive e lavora. Nasce come wedding planner, arrivando a collaborare anche con Enzo Miccio, ma il sogno nel cassetto è quello di avere un ruolo nel mondo della tv. Nel 2020 approda nel parterre di Uomini e Donne, dove conosce Giovanni Longobardi.

Lasceranno insieme il programma, salvo poi lasciarsi qualche tempo dopo. In seguito ha chiesto alla redazione di poter rientrare per rimettersi in gioco, ma l’opportunità non le è stata concessa. Mamma di un ragazzo, oggi non sappiamo se Veronica sia single o meno.