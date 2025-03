Uomini e Donne, arriva una clamorosa indiscrezione su una protagonista: starebbe frequentando un ricco imprenditore. Nei giorni scorsi, dopo mesi di silenzio, aveva rotto il silenzio Gaia Gigli, raccontando di vivere un momento particolarmente complesso. “Eʼ da un poʼ che non facevo delle storie parlate e qualcuno di voi se nʼè anche accorto”.

>> “Finalmente è nata Luce”. Fiocco rosa al Grande Fratello, travaglio lungho e cesareo, poi gioia: è la prima figlia

“Purtroppo ho passato un periodo di alti e bassi in cui non sono stata bene proprio a livello psicologico, infatti ho passato delle giornate a letto, chiusa in casa, senza vedere nessuno o sentire nessuno. Ho deciso di parlarne proprio perché so che ci sarà qualcuno che magari sta vivendo un periodo come il mio”.





Uomini e Donne, Cristina frequenta un ricco imprenditore?

E ancora: “Anche se al di fuori si può pensare che io non abbia motivi per stare così, in realtà quello che io mostro ovviamente non è il 100% della mia vita. Voi vedete quello che io decido di farvi vedere. Vi risparmio, ecco, momenti tipo questi”. Parole che avevano fatto discutere, come discutere le ultime indiscrezioni su Cristina arrivate a Deianira Marzano.

Cristina, nel dettaglio, secondo molti dovrebbe smetterla di corteggiare Gianmarco. Il motivo? Eccolo servito.”Cristina si frequentava con un mio amico fino a poco tempo fa, ed è uscita anche con calciatori e altri famosi. Si sta comportando come la sua amica Rama Lila”, questo è il primo dei due messaggi che Deianira Marzano ha ricevuto e poi postato tra le storie del suo account Instagram il 14 marzo.

La seconda segnalazione sulla corteggiatrice di Uomini e donne è un po’ più dettagliata, e getta ulteriori ombre sulla sincerità di Ferrara.”Sta frequentando un mio amico imprenditore, che ha anche casa a Dubai. Lui è ricco e simpatico, ma conoscendolo dubito che la stia prendendo seriamente”, si legge in rete nelle ultime ore.