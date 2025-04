Uomini e Donne, Gianni Sperti e Tina Cipollari non ci sono andati per il sottile: le anticipazioni rivelano che sarebbero letteralmente esplosi contro uno dei protagonisti dell’edizione, accusandolo di non aver fatto abbastanza per una dama e chiedendosi se non sia il capo di lasciare per sempre il programma visto che, a quanto pare, non riesce a trovare una soluzione.

Scendendo nel dettaglio le anticipazioni rivelano un confronto acceso che ha visto protagonisti gli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, i quali non hanno risparmiato critiche taglienti nei confronti di uno dei cavalieri del parterre maschile. Il destinatario della loro ira sarebbe Guido, accusato senza mezzi termini di aver deluso la dama Sabrina e, soprattutto, di non impegnarsi seriamente nelle dinamiche del programma. “Forse è arrivato il momento di lasciare lo studio”, avrebbe tuonato Gianni, mettendo in dubbio la reale volontà dell’uomo di trovare una compagna.





Uomini e Donne, Tina e Gianni contro Guido

La puntata ha visto proseguire anche il racconto della frequentazione tra Giuseppe e Rosanna, una conoscenza che pare stia prendendo una piega romantica, culminata con un bacio. Tuttavia, a catturare l’attenzione del pubblico e degli opinionisti è stato il rapporto incrinato tra Sabrina e Guido. La dama ha raccontato con amarezza come l’uomo, pur sapendo della sua difficoltà a guidare di notte, abbia scelto di non accompagnarla, lasciandola da sola in un momento di fragilità. Questo episodio ha ferito profondamente Sabrina, spingendola a mettere in discussione la serietà della loro frequentazione.

In studio, la reazione è stata immediata. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno duramente criticato Guido per la sua mancanza di attenzione, sottolineando come un gesto semplice ma premuroso avrebbe potuto fare la differenza. Guido ha provato a giustificarsi, ma le sue parole non hanno convinto né gli opinionisti né Sabrina, che ha annunciato di non voler più proseguire in esclusiva con lui. Decisa a voltare pagina, ha accettato di conoscere un nuovo corteggiatore, aprendo un nuovo capitolo del suo percorso nel programma.

Nel frattempo, proseguono anche le vicende degli altri protagonisti. Giuseppe, nonostante le dichiarazioni d’interesse verso Rosanna, è stato messo in discussione da Tina e dalla stessa Sabrina, che hanno mostrato scetticismo rispetto ai suoi reali sentimenti. Parallelamente, Tina ha vissuto una parentesi romantica a Madrid con Cosimo, dove si è concessa al turismo e allo shopping di lusso, senza farsi mancare un ballo di flamenco in compagnia del corteggiatore.