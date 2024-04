Uomini e Donne, altro colpo di scena nella storia tra Ida Platano e uno dei suoi corteggiatori. Come molti sanno la dama è stata divisa in queste ultime settimane tra Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Ci sono stati tanti capovolgimenti: la protagonista del Trono Over ha baciato Pierpaolo, ma sembrava molto interessata a Mario. Tuttavia su quest’ultimo è arrivata l’ennesima segnalazione.

Si è parlato di Mario e di una serata trascorsa con una bella ragazza spagnola e alla fine si è scoperto che era tutto vero. Grande delusione ed amarezza per Ida che probabilmente avrebbe scelto proprio lui. Proprio nelle ultime ore si è scoperto che Ida ha deciso di abbandonare il trono senza fare una scelta. Mario ha reagito scrivendo sui social: “È un fallimento solo se non ci hai provato… ricomincio!”. Ben diversa la reazione di Pierpaolo…

Le parole di Pierpaolo dopo la decisione su Ida Platano

Dopo aver abbandonato il trono Ida Platano ha scritto: “Chiedo un milione di volte scusa a me stessa… Per essermi fatta andare bene troppe cose, troppe volte”. Effettivamente le segnalazioni su Mario sono state diverse e alla fine la tronista ha deciso di non credergli più. Ma nel frattempo come l’ha presa Pierpaolo?

Tina Cipollari attacca Ida perché ha deciso di ballare con Mario invece che con Pierpaolo dopo la storia della segnalazione. A quel punto Pierpaolo afferma di essere stanco e che non ha più intenzione di restare nel programma. Il cavaliere afferma che Ida ha già fatto la sua scelta e che quindi è inutile sperare ancora. A quel punto Gianni Sperti lo accusa di essersi “svegliato” solo adesso dopo le parole di Tina.

Alla fine Pierpaolo accusa Ida affermando che dovrebbe essere più chiara nei suoi sentimenti visto che non è trasparente. Per lui c’è solo una via d’uscita: lasciare lo studio. Il cavaliere dà un ultimatum a Ida e dice che se lei davvero ci tiene a lui allora lo andrà a prendere fino ad Avellino. Tuttavia anche tra i due sembra essere calato il gelo: come andrà a finire?

