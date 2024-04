Uomini e Donne, Super Guida Tv rivela alcune anticipazioni sul programma di Maria De Filippi. Sono legate alle registrazioni di ieri lunedì 29 aprile, ed hanno come protagonista Tina Cipollari: l’opinionista, raccontano presenti, sarebbe “caduta svenuta per terra”, si legge. Tina, in questi giorni, è stata molto sotto l’occhio delle telecamere. Prima ha avuto un duro confronto con Mario, accusato di non avere affatto a cuore Ida Platano né di pensare ad una relazione con lei.

Poi, interrogata da Maria De Filippi, ha risposto alle voci del presunto flirt con Giucas Casella che, durante l’edizione 2021 del GF Vip, aveva parlato di questo flirt, confermandolo poi a Nuovo Tv. “Tra me e lei è durata qualche mese, anche se saranno passati vent’anni. Poi abbiamo saputo trasformare l’amore in una bellissima amicizia.





Uomini e Donne, Giucas Casella in studio: Tina ‘sviene’

Quando ci siamo innamorati eravamo single e abbiamo condiviso momenti bellissimi”.

E ancora: “Siamo anche stati in vacanza a Cefalù. Poi siamo stati insieme alle Maldive e ricordo una scena bellissima in cui usciva dall’acqua. Sono felice che lei non abbia smentito, di lei posso solo dire cose belle. Per me Tina è una donna straordinaria, arguta e intelligente, cui auguro il meglio”. Tina aveva negato.

Ma a quanto pare Giucas Casella era presente in studio lunedì. “Dopo aver raccontato di alcuni momenti che hanno condiviso in passato e dell’amicizia che li lega tutt’ora, infatti, l’uomo e l’opinionista hanno fatto un ballo al centro – si legge nella anticipazioni di Blasting News -. Chi ha assistito a questo siparietto, però, anticipa che Giucas ha ipnotizzato Tina mentre facevano un lento e lei ad un tratto è caduta svenuta per terra”.

Alcuni dei presenti avrebbero voluto fare delle domande alla vamp quando era sotto ipnosi, ma Casella ha interrotto tutto svegliandola. Insomma, si annuncia una puntata tutta da seguire. Il dating di Maria De Filippi non delude mai.