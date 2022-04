Caos a Uomini e Donne dopo la scelta di Matteo Ranieri. A sollevare un polverone è stata la non scelta Federica Aversano. Già ieri, subito dopo la messa in onda, aveva usato parole durissime non solo contro il tronista ma anche contro la sua famiglia. “Mi state inondando di messaggi, like e preferenze che la famiglia di questo ragazzo ha sempre espresso – ha tuonato la giovane -. Io penso sia umano avere preferenze, ma di cattivo gusto esporle, soprattutto durante il percorso. Un po’ come quando uno si veste male e alla fine resta a te il vestito brutto. Pace e amore a tutti, io sono sempre più fiera di me”.



Poi era passata ad attaccare Matteo: “Io gli ho creduto, gli ho creduto quando mi diceva Fede sono in difficoltà, Fede sono confuso, allora io Cavolo poverino no? Quando vedi che quella persona sapeva che dall’altra parte aveva una persona che ci teneva allora è stata tutta un’illusione mia”. Così la corteggiatrice di Uomini e Donne che ha aggiunto: “Non lo vedo sporco in quello che fa, lo vedo immaturo”. Le parole di Federica avevano sollevato la reazioni di tanti personaggi di Uomini e Donne.







Secondo Armando Incarnato la reazione di Federica è stata una conferma del fatto che non fossero fatti l’uno per l’altra. Quindi Ida Platano aveva detto: “Se uno si sente preso, possono essere due mesi o due giorni. Non c’è bisogno di uscire tanto tempo con una persona, non ci vuole molto a capire. Non avevo empatizzato per Federica, quindi non ho provato particolare dispiacere per lei”. Ma una sorpresa è in arrivo a Uomini e Donne.



Sembra infatti che il cavaliere Alessandro Valenza si sia dichiarato per Federica Aversano, chiedendole di restare. Maria De Filippi aveva accennato che il cavaliere aveva messo gli occhi su una ragazza più giovane e solo oggi si scoprirà che Alessandro era intenzionato a conoscere la corteggiatrice di Matteo, Federica. E Federica cosa ne pensa? Per il momento ha rifiutato di restare nel programma per iniziare una conoscenza con Alessandro.



Tuttavia mai dire mai. Secondo alcuni ben informati infatti la corteggiatrice potrebbe tornare a Uomini e Donne una volta smaltita la delusione. E sono in tanti a sperarlo: il suo atteggiamento infatti, se da una parte ha diviso, dall’altro è stato apprezzato dal pubblico di Uomini e Donne.

