La scelta del tronista di Uomini e Donne Matteo Ranieri è arrivata all’improvviso. Non ha aspettato neppure di finire le esterne per decidere di lasciare il programma con Valeria. Una scelta che ha aperto una discussione all’interno del dating tra alcune delle voci più conosciute. Da Ida Platano, che ha bocciato Federica: ““Se uno si sente preso, possono essere due mesi o due giorni. Non c’è bisogno di uscire tanto tempo con una persona, non ci vuole molto a capire. Non avevo empatizzato per Federica, quindi non ho provato particolare dispiacere per lei”.



A Giovanna Filippi: “Federica non era male, sicuramente una ragazza un po’ più matura. In quel momento (la non scelta, ndr) ha reagito in modo normale. Chiunque farebbe così… probabilmente al suo posto anche io mi sarei comportata allo stesso modo”. Fino ad un altro volto molto noto di Uomini e Donne: Alessandro Rausa del Trono Over. “Federica se lo metteva nel taschino perché ha un carattere troppo forte”.







E ancora continua il cavaliere di Uomini e Donne: “Inutile la reazione di Federica, avrebbe fatto meglio a salutare e andarsene senza dire nulla. Penso che lei avesse capito tutto e, facendo così, ha solo rovinato il momento”. In difesa di Federica è intervenuta, invece, Soraia Allam. “Come si fa a capire una ragazza in un mese? Ho il sospetto che non sia mai stato veramente preso da nessuna”.



“So che Luca se la prenderà per le cose che sto dicendo, ma è quello che penso”, aveva aggiunto. Non poteva poi mancare il commento di Armando Incarnato, secondo cui la reazione di Federica è stata una conferma del fatto che non fossero fatti l’uno per l’altra. Nella giornata di ieri, subito dopo la scelta di Matteo a Uomini e Donne, Federica aveva usato parole durissime contro il tronista e anche contro la sua famiglia.



Parole alle quali il tronista di Uomini e Donne non ha voluto replicare, preferendo concentrarsi sulla prima notte passata con Valeria. Notte che ha voluto raccontare: “è stata bellissima, romantica e dolce. Ci siamo raccontati tutto ciò che ci eravamo detti di fronte alle telecamere. Dormire abbracciati, risvegliarci insieme, viverci”.

