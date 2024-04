Le polemiche, c’è da giurarci, ora fioccheranno più che mai. Si perché l’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato una segnalazione su Mario Cusitore, il cavaliere di Uomini e Donne eliminato da Ida Platano. Un cammino altalenante quello del cavaliere che, prima di questa volta, era stato già invitato a lasciare lo studio mesi fa, salvo poi essere riaccolto da Ida Platano nel parterre. A lui, e alle sue parole, non ha mai creduto Tina Cipollari.

La bionda opinionista si era letteralmente scatenata quando, nei giorni scorsi, in un estremo tentativo di convincere Ida le aveva dichiarato il suo amore. “Conto sulla tua intelligenza, non credere a quello che ha detto”, aveva detto Tina a Ida. “Non puoi credere ad uno che è scappato dallo studio e poi rientra e, ridendo sotto i baffi, ha detto mi sono innamorato di te giocandosi questa frase ad effetto”.





Uomini e Donne, Mario Cusitore ricomincia lontano da Ida Platano

“Ida ti prego, non sa cosa inventarsi”. Parole riprese anche da Gianni Sperti: “La frase è eccessiva visto quello che c’è tra di voi”. E sembra proprio che i due opinionisti avessero ragione. In queste ore, come riportato da Deianira Marzano, Mario è stato avvistato a una festa in spiaggia in provincia di Napoli, intento a divertirsi dopo la fine della sua esperienza a Uomini e donne.

“Non ha mai rinunciato al divertimento e altro…“, ha subito scritto Deianira pungendo Mario ed il suo insolito modo di stare in studio, sempre con i piedi in più staffe. E dire che solo ieri sembrava esserci un riavvicinamento. Alcuni fan avevano notato che Ida avesse messo like a un video che aveva colpito anche Mario (che a sua volta ha messo like).

I due avevano apprezzato lo stesso filmato, ma il dettaglio interessante era il suo contenuto. Nello specifico, infatti, la voce che introduce il video dice: “Potrei avere tutte le donne del mondo però sto bene con lei. Non ho bisogno di altro perché ho scoperto l’amore vero proprio con lei”.