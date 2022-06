Uomini e Donne novità per la prossima edizione. Il programma di Maria De Filippi, che non conosce crisi, pensa già all’edizione di settembre, la numero 26. Ritorneranno ad esserci tronisti e corteggiatori, ma anche le dinamiche del Trono Over. E proprio su quest’ultimo aspetto ci sono state critiche a non finire. Il pubblico chiede un cambio di passo. “Sempre le stesse facce hanno stancato, non è possibile che ritorneranno ancora Ida e Riccardo”.



“Maria, fai pulizia. Manda a casa Armando, Biagio, Gemma, Ida e tutti quelli che stanno lì a scaldare solamente la sedia”, “Per favore Maria, manda a casa Armando, Biagio, Gemma e Ida. Servono persone che vogliono trovare l’amore vero”. Ida Platano che tra l’altro è tornata recentemente a parlare. “L’unica persona a cui devo chiedere scusa sono soltanto io. Per non essermi amata come meritavo, per non essermi messa spesso come priorità”, ha spiegato.





Uomini e Donne novità per la prossima edizione: torna la scelta in serale?



Nel frattempo Ida Platano si è mostrata a Roma. I fan sono curiosi e si stanno chiedendo cosa ci faccia nella Capitale dal momento che Uomini e Donne è terminato. La dama si è mostrata sempre da sola oppure ha inquadrato i bei paesaggi della città, ma alcuni fan sono certi che si sia spostata per ragioni di cuore. Nelle storie che ha pubblicato su Instagram venerdì, la dama si è sempre fatta vedere da sola oppure ha inquadrato i panorami che si trovava di fronte. (Leggi anche “Alla fine ha ceduto”. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, la dama sorprende ancora UeD)



Di conseguenza la scelta di non mostrare con chi era ha alimentato il gossip di un possibile incontro con qualcuno, magari un uomo che ha nascosto all’obiettivo volutamente. E i fan più romantici un incontro a metà strada tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri lei partendo da Brescia e lui da Taranto. Di sicuro rivedremo entrambi a settembre. Intanto Amedeo Venza ha anticipato che nelle idee degli addetti ai lavori.



“Nella prossima stagione di Uomini e Donne potrebbero tornare le scelte serali, un format molto amato che per il Covid non è più andato in onda”, ha fatto sapere Venza in una recente Instagram Storia. E sono tanti quelli che hanno mostrato apprezzamento.

